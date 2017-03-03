Порт Ванино: под завесой угольной пыли

Докер Ванинского морского порта, крупнейшей в Хабаровском крае стивидорной компании, Александр ЕГОРОВ сегодня самая известная личность в одноименном портовом поселке. Он стал инициатором обращения к президенту РФ по поводу экологической ситуации в населенном пункте.

В коротком видеоролике хорошо видна завеса из угольной пыли, плотно накрывшая Ванино. Дошла ли эта информация до главы государства, точно неизвестно, однако уже вскоре о проблеме с экологией в портовом поселке Хабаровского края, расположенном на берегу Татарского пролива, заговорили на всех уровнях. Правда, сам докер получил от руководства предприятия дисциплинарное взыскание и был лишен новогодней премии. Как было сказано в ответе администрации ОАО «Порт Ванино» жителям поселка, вставшего на защиту портовика, - за то, что в рабочее время вел «несанкционированную видеосъемку».

Забили тревогу жители Ванино в 2013 году. Казалось бы, что могло измениться, ведь перегрузка угля в Ванинском морском порту велась десятилетиями, и на экологию никто не жаловался? Причем технологии не менялись: перегрузка твердого топлива велась и ведется до сих пор открытым способом. Появление черных туч угольной пыли связывают с ростом грузооборота порта, который увеличился с приходом, в том же 2013 году, нового собственника - промышленного холдинга «Мечел».

Инфраструктура порта - причалы, сортировочные линии сеялок (дробилок), складированный уголь - находится в непосредственной близости к жилой застройке.

Весь 2016 год поселок напоминал встревоженный улей. Причем в борьбу за экобезопасность включились все его жители, а инициатором зачастую выступала администрация муниципалитета. Один за другим проходили сходы граждан, на которых ванинцы, обращаясь к руководству порта, настаивали на принятии кардинальных мер для устранения негативного воздействия угольной пыли. С подобными требованиями направлялись петиции в адрес краевых органов власти, в надзорные органы региона. Для координации действий и осуществления контроля за принимаемыми мерами жители создали инициативную группу.

Нельзя сказать, что власти не реагировали на запросы ванинцев. Депутаты Законодательной думы края направили обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру. Надзорный орган, после проверки порта, подтвердил «нарушение законодательства об охране окружающей среды при перевалке грузов, в том числе угля, глинозема» и, по сведениям, настаивал на возбуждении уголовного дела против руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» - за загрязнение окружающей среды вредными выбросами. После этого перевалку угля с высоким пылением перенесли максимально далеко от поселка, ввели в эксплуатацию подметальную машину для уборки территории порта, мобильную пылеподавляющую водяную пушку, ликвидирующую до 90% взвеси, снегогенератор и несколько единиц увлажняющей техники. По решению районного суда порт должен был еще возвести габаритные стенки вокруг складов угля, однако это предписание предприятие выполнило лишь частично.

В апреле 2016 года состоялась очередная встреча ванинцев с руководством порта. На ней был одобрен план со сроками исполнения, включающий 26 пунктов. Однако, как отмечали ванинцы на очередном сходе с участием представителей ОАО «Порт Ванино», большая часть из запланированного так и осталась на бумаге.

«Вместо 13 предписаний, которые администрация порта должна была исполнить по решению суда до 31 декабря 2016 года, выполнено только три», - сообщил в эфире федерального телеканала заместитель министра природных ресурсов края Виктор БАРДЮК. Он также предостерег, что в случае неисполнения указанных предписаний в новые установленные сроки встанет вопрос о приостановке работы пылящего порта.

В минприроды края также отмечали, что в 2016 году правительство региона совместно с руководством порта и надзорными органами утвердило план по снижению загрязнения. «Все мероприятия плана, которые были закреплены за краем или федеральными органами (Гидрометом, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Ростехнадзором), были выполнены, - сообщалось в пресс-релизе ведомства. - В частности, внесены изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Так, например, появился пункт, запрещающий перегрузку сыпучих грузов, если есть прямой контакт с атмосферой. Однако порт не выполнил свои обязательства».

Одно время порт остановил работу открытых сортировочных линий (дробилок), от которых было наибольшее пыление, но затем портовики опять начали дробить смерзшийся уголь: заказчики (Корея, Япония) выставляли требования подавать им продукцию без посторонних включений (металла, камней). И пыление началось вновь.

Предвестники перелома

Сегодня ванинцы надеются, что наступивший 2017-й, объявленный президентом РФ Годом экологии, станет в какой-то степени переломным. Одним из предвестников этого, считают в поселке, стало внимание краевых властей. В середине января губернатор края Вячеслав ШПОРТ встретился в Москве с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем ЗЮЗИНЫМ и, как отметила пресс-служба правительства региона, провел с ним предметный разговор по поводу экологической ситуации в портовом поселке. Затем они вместе посетили Ванино, где встретились с его жителями.

Тогда же губернатор дал поручение создать рабочую группу. Она должна заняться экологическими вопросами и разработать дополнительные предложения, которые впоследствии должны быть оформлены в программу совместных действий. Как заверил глава региона, проект документа с финансовым обеспечением подготовят в ближайшее время. «Документ будет согласован с компанией «Мечел», которая перевозит уголь через Ванинский порт. Вместе будем следить за его исполнением», - уточнил губернатор.

В свою очередь, Игорь Зюзин сообщил, что холдинг «Мечел» имеет большой опыт работы со многими европейскими корпорациями, где уже решали проблему пыления, и компания совместно с «Портом Ванино» займется проработкой экологических мер.

Генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Валерий БАЛАКИН сообщил, что ряд мер уже принят: «С прошлого года в порту работает снегогенератор для подавления пыли. Закуплены еще четыре аналогичные установки, в феврале они также будут запущены. Кроме того, в конце февраля компания приобретет вакуумный аппарат, предназначенный для очистки подъездных путей и складских площадок в порту, что существенно снизит уровень пыления. Следующий этап - установка специальных ограждений во всех местах, где хранится уголь».

По словам члена инициативной группы, депутата поселкового совета Анжелы БРЯНКИНОЙ, жители поселка возлагали большие надежды на встречу с главой региона и представителем холдинга «Мечел».

- Мы ожидали услышать конкретные предложения по модернизации порта, сколько средств инвестор собирается вложить, к примеру, в 2017 году, в 2018 году, но в ответ прозвучало, что владелец только разбирается с ситуацией, - рассказала депутат. - Выходит, олигарх приобрел морской порт, извлекает из него прибыль, но до настоящего времени не имеет готового плана по его развитию и модернизации.

Между тем из достоверных источников известно, что за 2016 год компания «Мечел» на перевалке угля в Ванинском порту заработала не менее 3 млрд рублей прибыли.

По мнению Сергея ШАХРАЯ, специалиста по связям с общественностью ванинской администрации, у краевых властей нет особых рычагов воздействия на собственников порта: «Закрыть они его не могут по ряду объективных и субъективных причин. Во-первых, предприятие платит налоги в краевую казну. Во-вторых, нельзя оставить 1,2 тысячи работников морского порта без работы. В-третьих, наверняка у владельца порта есть экспортные договоренности, которые нужно выполнять. И, наконец, в-четвертых, все решает собственник, который является владельцем порта».

Но побудить или заставить пойти на преобразования, считает Сергей Шахрай, - это по силам краевым властям.

И в этом смысле встреча с первыми лицами региона и компании «Мечел» была важна для ванинцев. Они впервые за последние три года почувствовали внимание властей, что от их тревог и проблем не отмахиваются, как было прежде. А потому ванинцы верят, что ситуация должна измениться к лучшему.

Перспективы порто-франко

Зона ванинской акватории на сегодня в Хабаровском крае самая перспективная. Еще несколько лет назад порт перерабатывал около пяти миллионов тонн грузов, а сейчас у предприятия есть возможность повысить этот показатель до 30 млн тонн.

Сулит грандиозные перспективы и запущенный режим порто-франко: правительство планирует до 2021 года привлечь на побережье Татарского пролива не менее 60 млрд рублей.

УК «Колмар», Фонд развития Дальнего Востока и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали соглашение о строительстве объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино. Договоренность была достигнута в ходе проведения Восточного экономического форума осенью прошлого года. Стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей. Проект намерены реализовать в два этапа: до 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год, на втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году.

Есть надежда, что и компания «Мечел» также начнет вкладывать собственные инвестиции как в развитие порта, так и в портовый поселок.

Досье «Дальневосточного Капитала»: ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. В ее состав наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы - паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Инфраструктуру порта образуют 20 причалов, открытые и закрытые склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием и перегрузочной техникой. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45 000 тонн.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.