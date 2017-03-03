Дальневосточный банк советует: время брать ипотеку!

Отличную возможность воплотить в жизнь мечту о собственном жилье предложил Дальневосточный банк с акцией «Время брать ипотеку!». При этом банк существенно улучшил условия по одному из приоритетных направлений кредитования, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В период с 21 февраля по 28 апреля в Банке действует специальная сниженная процентная ставка на покупку квартиры на первичном/вторичном рынке недвижимости под залог приобретаемой недвижимости, а также на участие в долевом строительстве жилья. Эти одни из самых востребованных ипотечных программ теперь доступны с процентной ставкой от 11,5 % годовых.

Кроме того, особые условия от Дальневосточного банка удачно сложились и для тех заемщиков, которые хотели бы улучшить условия по ипотеке — сниженная ставка распространяется на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов.

Для того, чтобы взять ипотеку или заменить действующий кредит по ипотеке другого банка на более выгодный, необходимо подать заявку в любой офис Банка до 28 апреля. Получить одобренный Банком кредит можно будет до 31 мая 2017 года включительно.

Напоминаем, что Дальневосточный банк является Партнером Издательской компании «Золотой Рог» в проведении XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».