В Приморье бизнес выбирает комплексные телеком-решения

«Мобильное информирование» стало одной из самых популярных услуг у корпоративных клиентов «МегаФона» в Приморье в 2016 году и по-прежнему остается востребованной предпринимателями края. Бизнес по достоинству оценил все преимущества этого инструмента коммуникации. Особой популярностью пользуется «Мобильное информирование» с опцией «Таргетирование», которая появилась в портфеле компании около года назад.

По данным оператора, в прошлом году услугу «Мобильное информирование» стало использовать значительно большее количество компаний. За последние шесть месяцев количество подключений к сервису увеличилось на 70%. «Мобильное информирование» - услуга, которая помогает компаниям устанавливать коммуникации с клиентами, настроив, с их согласия, систему оперативного SMS-оповещения. Сервис позволяет уведомлять о произведённых операциях, совершённых покупках, напоминает о записях на прием, информирует о новых услугах, товарах и акциях. При помощи таргетирования можно задать более детальные условия рассылки и выбрать ту только часть клиентов и покупателей, которым действительно будет интересна и полезна рассылаемая информация. Параметры выборки могут быть разными: например, по полу и возрасту получателей, по типам устройств, которыми они пользуются, или по геолокации – в этом случае сообщение получат только те абоненты, которые находятся в определенном районе.

«Мобильное информирование» - услуга, ориентированная, в первую очередь, на малый и средний бизнес. Среди корпоративных клиентов приморского «МегаФона» сервисом пользуются медицинские центры, салоны красоты, крупные сетевые компании по продаже одежды, ювелирных украшений, бытовой техники, мебельные салоны.

«Сегодня бизнес стремится, с одной стороны, использовать все возможности для повышения лояльности и удержания клиентов, с другой – оптимизировать расходы, - отмечает Елена Крыгина, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – «Мобильное информирование» помогает решать все эти задачи. Ключевые преимущества этой услуги - быстрая и удобная бизнес-коммуникация при минимуме затрат, поэтому не случайно сервис стал столь популярным среди наших клиентов. Кроме того, растет востребованность таких услуг, как «Виртуальная АТС», «Электронный документооборот» и других. Сегодня «МегаФон» - это не просто оператор мобильной и фиксированной связи. Наши предложения сочетают традиционные услуги связи со сложными технологическими решениями, и с каждым годом сервисы на основе этих решений становятся все более совершенными и универсальными для решения любых бизнес-задач».