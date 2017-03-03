Во Владивостоке развернется предпраздничная ярмарка

4 марта в преддверии Международного женского дня во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На центральной площади можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Праздничная ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00 часов.