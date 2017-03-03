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Во Владивостоке развернется предпраздничная ярмарка
03 Марта 2017, 09:00 | Приморье
4 марта в преддверии Международного женского дня во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На центральной площади можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Праздничная ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00 часов.
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Теги: ярмарка
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