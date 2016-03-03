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Доступ к оптической сети "Ростелекома" получили шесть поселков Приморья
Строительство оптической сети MetroEthernet завершено сразу в нескольких поселках Приморского края. Всего охвачено более 7 500 домохозяйств в населенных пунктах: Барабаш, Владимиро-Александровское, Черниговка, Яковлевка, Галенки, Дунай, Новонежино, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Теперь жителям этих населенных пунктов доступен высокоскоростной интернет, а также услуга «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома».
«Мы активно реализуем проекты по строительству оптической сети по всему Приморскому краю, что позволит получать доступ в интернет на высоких скоростях до 50 мбит/сек», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Кроме высокоскоростного интернета пользователям «оптики» от «Ростелекома» доступно «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется более 200 каналов в цифровом качестве (из них более 30 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.
Отметим, что ранее услуги в вышеперечисленных населенных пунктах предоставлялись по медной технологии. Благодаря новой оптической сети MetroEthernet жителям стал доступен весь спектр телекоммуникационных услуг высокого качества.
На сегодняшний день переключение клиентов «Ростелекома» с «меди» на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно. Подать заявку на проверку технической возможности переключения можно по телефону 8-800-1000-800.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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Живу в Новонежено и год пишу заявки на подключение интернета в Ростелеком. Никакого интернета нет, даже проводного не говоря уже про оптику. Ни в школе, ни в дет. саду, ни в амбулатории. В Ростелеком ответ один - нет тех. возможности. Тогда вопрос - о чем вы пишете???