Крупная китайская корпорация откроет филиал Приморье

Одна из крупнейших китайских корпораций откроет филиал в Приморье. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», речь об этом шла на встрече директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова с председателем правления «Компании по инвестиционному развитию Чжунте Лунсин» Чжан Минем и заместителем генерального директора, руководителем отдела взаимодействия с Россией «Китайской энергетической инженерной компании» (Sinomec) Чжан Цином.

Чжан Минь поблагодарил приморцев за теплый прием и отметил, что корпорация работает уже более чем в ста странах мира, и планирует в ближайшее время открыть представительство в Приморском крае.

«Компания по инвестиционному развитию Чжунте Лунсин» входит в список ста крупнейших корпораций мира и является передовой в сфере энергетики и нефтехимии. Также мы располагаем 28 научно-исследовательскими центрами в Китае. И мы приехали, чтобы обсудить перспективы совместных проектов в области энергетики, электричества, и строительства инфраструктурах объектов. Мы решили открыть представительство нашей компании в Приморье до 15 марта, и благодаря географической близости сможем тщательно прорабатывать все проекты. Надеемся, что начало работы нашей корпорации в Приморском крае поможет нам переходить и на другие регионы России», – сообщил он.

В свою очередь Алексей Старичков предложил гостям принять участие в инфраструктурных проектах интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье», а также подключиться к развитию малой энергетики в северных районах края путем сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

«Для нас сотрудничество с Китаем имеет стратегическое значение. Сегодня в Приморье также обсуждаются перспективы совместной работы над созданием кольцевой автодороги, конгрессно-выставочного центра и других перспектив развития острова Русский», – акцентировал Алексей Старичков.

Старичков добавил, что для компании в Приморье будут созданы наиболее благоприятные условия инвестирования благодаря преференциям закона о Свободном порте Владивосток и территорий опережающего развития.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.