В Приморье "Востокцемент" выстраивает с клиентами долгосрочные отношения

Группа компаний «Востокцемент» не могла не откликнуться на интервью с генеральным директором ОАО «Завод ЖБИ-3» Владимиром КИСЕЛЕВЫМ, опубликованное 18 февраля 2015 года в газете «Золотой Рог», и высказать свою точку зрения на партнерские отношения, а также рассказать о том, как можно и нужно развивать отечественное производство.

Ни для кого не секрет, что партнерство - это долгосрочные отношения, выработанные годами и опытом. И развивать их помогает открытость и честность, а также общие цели. Руководствуясь этим принципом и своей миссией, группа компаний «Востокцемент» производит качественные строительные материалы на собственных ресурсах, участвует в главных стройках Дальнего Востока и развивает отечественное производство. И именно такая общая цель - развивать отечественное производство - помогает выстраивать с нашими клиентами долгосрочные отношения и трудиться на благо родного региона.

Завод ЖБИ-3 - наш давний партнер по щебню и цементу. Дробильно-сортировочный завод (ДСЗ), входящий в группу компаний «Востокцемент», уже на протяжении многих лет поставляет для него щебень самых ходовых фракций 5х10 и 10х20. Завод стабильно в сезон ежемесячно выбирает по 4000-5000 тонн щебня фракции 10х20 и около 500 тонн фракции 5х10.

И даже в трудные ударные времена для всей строительной отрасли Приморского края - во время строек саммита АТЭС, когда спрос на щебень был в разы больше его производственных объемов, - мы ставили Завод ЖБИ-3 в приоритет и стабильно отгружали необходимые объемы, без срывов и задержек. Немаловажно, что по щебню мы работаем по ценам 2013 года.

У нас с Заводом ЖБИ-3, можно сказать, историческая связь. Дробильно-сортировочный завод был построен в составе Приморского завода железобетонных конструкций, который потом был переименован в ЖБИ-3. ДСЗ являлся важным звеном в структуре Главвладивостокстроя, созданного в 1960 году для строительства Большого Владивостока. И если бы в 1961 году не возникло это производство, то не было бы развития связанных с ним других промышленных предприятий, в первую очередь собственно завода ЖБИ-3 и самого поселка Заводского.

Работать же с отечественным или импортным цементом - выбор, конечно, каждого клиента. И завод ЖБИ-3 не раз менял свое мнение в этом вопросе, работая то на нашем цементе от предприятия «Спасскцемент», то на южнокорейском цементе. Сейчас мы продолжаем поставлять заводу специальные классы цемента - сульфатостойкий и нормированный, изделия из которых продаются потом по всему Дальнему Востоку.

Общестроительный же цемент мы также поставляли заводу ЖБИ-3, причем предоставляли существенную скидку и шли на уступки в отсрочке платежей. Но в 2011 году предприятие приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть договор и перейти на импортный цемент.

Аргумент, которым руководствуются клиенты, выбирая импортный цемент, в том числе и Завод ЖБИ-3, обычно именно цена. В противовес этому аргументу мы можем сказать, что, во-первых, наши цены и по сей день остаются конкурентоспособными, а, во-вторых, предоставление скидки от цены прайс-листа - это нормальная практика, которой мы придерживаемся. Мы поддерживаем клиентов и производителей бетона и железобетонных изделий, которые регулярно и планомерно приобретают продукцию наших заводов и ставят перед собой цель развивать отечественное производство, помогая местным компаниям и платя налоги в родном регионе. Мы благодарны нашим верным клиентам за стабильность и постоянство в работе.

К слову сказать, в конце 2014 года группа компаний «Востокцемент», несмотря на прогнозируемый рост инфляции в 8-8,5% и сложившуюся экономическую ситуацию, повысила цены на общестроительные цементы всего на 3-4%, а в 2015 году цена не менялась. Такое решение по сдерживанию цен на цемент и щебень, мы надеемся, поможет всем строителям совместно пережить сложное время и развиваться дальше.

Весомые аргументы в пользу отечественного цемента - это, во-первых, сертификация продукции. Цементная продукция проходит сертификацию и постоянные испытания. Во-вторых, огромнейший опыт работы предприятий и объекты, проверенные временем. На отечественном цементе построены все крупнейшие инфраструктурные объекты всего Дальнего Востока - начиная от мостов, космодрома «Восточный», Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС и заканчивая целыми жилыми микрорайонами. В-третьих, это большой ассортимент цементной продукции - как общестроительные, так и специальные классы цемента: тампонажный и сульфатостойкий. Нашу цементную продукцию отличает устойчивость к сульфатной агрессии и хороший темп набора прочности.

Мы с уверенностью заявляем, что в Приморье есть все для развития строительной отрасли. И она развивается именно благодаря местным компаниям, приобретающим отечественную продукцию и трудящимся в родном крае.

Группа компаний «Востокцемент».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.