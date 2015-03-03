В Приморье "Восточному порту" исполнился 41 год

28 февраля 1974 года приказом Министерства Морского Флота № 36 порту в Приморье был присвоен статус Морской торговый порт «Восточный Порт». Этот день считают днем рождения стивидорной компании, которая сегодня является одной из крупнейших в России, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Визитной карточкой ОАО «Восточный Порт» является специализированный Угольный комплекс, оснащенный конвейерным оборудованием, двумя тандемными вагоноопрокидывателями и уникальной системой выгрузки угля в зимний период.

На предприятии сегодня работают 1680 человек. Это 47 отделов и подразделений. Средняя заработная плата в ОАО «Восточный Порт» по итогам 2014 года составила порядка 60 тысяч рублей в месяц.

В 2015 году ОАО «Восточный Порт» в очередной раз было включено в реестр предприятий, имеющих социальное и экономическое значение для региона. Также стивидорная компания входит в реестр социально-ответственных предприятий России.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.