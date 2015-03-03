В Приморье "Мечел" добивается лишения части акватории залива Посьет статуса "памятника природы"

Решением общественного экологического совета при губернаторе Приморского края специально созданная рабочая комиссия экспертов должна дать определение ситуации, связанной с подачей компанией «Мечел-Транс» в администрацию Приморского края документов на отмену для части акватории залива Посьет статуса особо охраняемой природной территории, пишет деловая газета "Золотой Рог". Действующий статус региональной ООПТ ограничивает производственную деятельность порта и возможности наращивания его мощности.

Как пояснила «Золотому Рогу» секретарь совета Татьяна ВШИВКОВА, на состоявшемся 13 февраля заседании общественного экологического совета в новом составе планировалось ознакомиться с соответствующими документами без участия представителей «Мечел-Транса». Их же пригласить на последующее заседание. В итоге первое совещание прошло совместно и произвело впечатление некоторой неподготовленности.

Возможно, спешка стала причиной неполноты поданных «Мечел-Трансом» на рассмотрение комиссии документов и итогового решения совета создать рабочую комиссию, которая детально проработает вопрос. «Член общественного совета адвокат Андрей БЕЛОВЕЦКИЙ заявил на заседании, что он не получал документы, необходимые для рассмотрения и вследствие этого не совсем понимает суть вопроса», - пояснил корреспонденту «Золотого Рога» прозвучавшую формулировку представитель «Мечел-Транса», присутствовавший на заседании, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Памятник природы или порт?

В 1974 году акватории, включающей три бухты залива Посьет - бухты Экспедиции, Новгородская и Рейд Паллада, - был присвоен статус «памятника природы». В соответствии с государственным законодательством «памятники природы» относятся к особо охраняемым природным территориям, где не приветствуются грязные производства. Вот цитата из решения, которая гласит, что «на территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах водоохранных зон запрещается: промышленная эксплуатация природных ресурсов; промышленная заготовка древесины; добыча природных ископаемых; выемка грунта; сброс неочищенных промышленных и сточных вод; другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов».

Режим охраны и использования ООПТ присвоен территории решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 29.11.1974 №991.

Так исторически сложилось, что в самом центре этой территории с 30-х годов прошлого века действует порт. Он не помешал в 80-е придать территории статус особой охраняемой территории потому, что переваливал грузы общего назначения и лес. И, согласно приведенной выше цитате о некоторых ограничениях хозяйственной деятельности в пределах ООПТ, особого влияния на окружающую среду и прилегающие акватории до поры до времени порт не оказывал. До тех пор, пока в середине 2000-х годов порт Посьет не перешел в собственность компании «Мечел». Это одна из крупнейших в России горнодобывающих компаний, специализирующаяся на угле. На сегодняшний день порт Посьет является градообразующим предприятием, в его штате более 520 сотрудников.

«Мечел» постепенно стал переводить экспортные угольные потоки на Посьет и довел их до 5 млн тонн в год за счет того, что в последние годы компания реализует программу технического перевооружения порта. Представитель компании в комментарии «Золотому Рогу» сказал, что в 2015 году порт выйдет на проектную мощность в 7 млн тонн перевалки угля в год. А с учетом дальнейшей планируемой модернизации портовой инфраструктуры, предусматривающей строительство глубоководного причала и подходного канала для приема судов типа Panamax грузоподъемностью до 60 тыс. тонн, грузооборот порта может быть увеличен до 12 млн тонн угля. Правда, представитель компании подчеркнул, что о конкретных сроках достижения такой мощности порта говорить преждевременно.

Вопрос дискуссионный

Понятно, что пока это планы, а путь к реализации должен пройти череду согласований, в том числе по вопросу отмены на часть акватории залива Посьет статуса ООПТ. Вопрос этот дискуссионный. Так, эксперты Общественного экологического совета, в частности д.г-м.н. Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ и д.б.н. Владимир РАКОВ, уверены, что снимать статус ООПТ с акватории ни в коем случае нельзя. Ведь цель придания статуса ООПТ - обеспечить сохранение созданного природой в конкретном месте биологического разнообразия, защита его от вмешательства, способного повлечь утрату. А в случае наращивания мощности порта потребуется проведение дноуглубительных работ в порту и рытье подходного канала между мысом Назимова - оконечностью одноименной 8-километровой песчаной косы - и скалой Черкасского, торчащей в проливе между Назимова и полуостровом Краббе.

Другой эксперт геолог Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО говорит, что породы, слагающие морское дно на предполагаемом маршруте подходного канала, состоят из рыхлых отложений.

- Это грозит тем, что впоследствии он может вновь засыпаться грунтом, смываемым с соседних склонов. А значит, дноуглубление придется проводить регулярно. Опасность может угрожать песчаной и уникальной 8-километровой косе Назимова, если канал нарушит динамику течений. За разрушением косы Назимова может последовать разрушение месторождения лечебных грязей бухты Экспедиции, которая отгорожена от открытого моря этой косой и, видимо, благодаря ей образована. Грязевые месторождения такого типа могут образовываться только в системе закрытых водоемов, - пояснил он. - А для поддержания качества грязей нужно чтобы была активная биосистема, т. к. лечебная грязь является биопродуктом.

Представитель компании «Мечел-Транс» считает, на данной стадии оценки проекта, когда фактически проектной документации еще нет, подобные выводы некорректны. «В настоящий момент рассматривается вопрос урегулирования несоответствия федерального и регионального законодательства в части ведения хозяйственной деятельности ОАО «Торговый порт Посьет», - добавил он. - Все прочие вопросы будут рассматриваться по мере разработки проектной документации и проведения экспертиз. Проект подходного канала в настоящее время не обсуждается и будет представлен на суд общественности после разработки проектных решений».

Все так, соглашаются эксперты, но считают, что отмена статуса ООПТ в акватории порта облегчит компании все последующие процедуры согласования проекта, экологически небезопасного для всей территории ООПТ. Беспокойство экспертов подогрето появлением двух взаимно исключающих экспертных заключений на инициативу «Мечела». Оба сделаны в прошлом году по заказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, но одно отрицательное, а другое - положительное.

Секретарь совета д.б.н. Татьяна Вшивкова предположила в комментарии «Золотому Рогу», что, возможно, вторая экспертная комиссия, выдавшая положительное заключение, познакомилась не со всеми документами. Экспертов раздражает то, что порт, действующий на территории ООПТ и проводящий модернизацию, уже допустил загрязнение окружающей территории угольной пылью. Эти факты отрицать нельзя, они зафиксированы представленными экспертному совету видеосъемками, хотя «Мечел-Транс» настаивает на том, что «в порту проводится регулярный экологический мониторинг, который не выявил превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере».

Компания продолжает убеждать местных жителей и экологическую общественность, что «с реализацией проекта технического перевооружения торгового порта Посьет он станет одним из наиболее современных портов в Дальневосточном федеральном округе, отвечающим всем современным требованиям по перевалке и хранению навалочных пылящих грузов, а также установленным требованиям природоохранного законодательства РФ».

- Компания подчеркивает, что вопросам экологической безопасности и минимизации ущерба окружающей среде в ходе модернизации порта как уделялось, так и впредь будет уделяться пристальное внимание, - делится с «Золотым Рогом» планами на будущее представитель «Мечел-Транса». - Так, в рамках модернизации в третьем квартале текущего года в порту будет введена система аспирации на новом специализированном перегрузочном угольном комплексе. В летний период на угольном складе будет работать система пылеподавления. В ближайшие два года планируется внедрение системы пылеподавления на угольном складе через сплинкерную систему, установленную по всему периметру склада. С целью уменьшения пыления угля в ближайшие два года на угольном складе также будет смонтировано ветровое ограждение. Все эти технологические решения будут препятствовать образованию и распространению угольной пыли в воздушных потоках.

Но почему система пылеподавления не вводится одновременно с модернизацией и расширением перегрузочных мощностей порта? Может, не было бы сломано столько копий? Не было бы жалоб жителей поселка Посьет на сильное запыление, в чем они видят причины своих болезней?

Впрочем, за все эти годы соседства с угольным портом статистикой заболеваемости местных жителей никто не занимался. Общественный экологический совет проголосовал на последнем заседании 13 февраля за включение в состав рабочей комиссии медицинского работника, который и должен заняться этой оценкой. Ждем итогов работы комиссии Общественного экологического совета.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.