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Энергетики берутся за "азиатское суперкольцо"
На экспорт будут отправляться резервы мощности новых электростанций Приморского края
Проект экспорта электроэнергии из РФ на Корейский полуостров и в Японию, так называемое «азиатское суперкольцо», приобретает реальные очертания. За проект энергомоста в Японию с российской стороны берутся ОАО «Интер РАО», ОАО «РАО ЭС Востока» и ОАО «РусГидро». Дело за малым – изменением законодательства Японии, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Разработку предварительного технико-экономического обоснования проекта экспорта электроэнергии из РФ на Корейский полуостров и в Японию планируется завершить в III квартале 2015 года. Предполагается как развитие сетевой инфраструктуры, так и строительство генерирующих объектов на территории РФ.
В рамках проекта планируется строительство в районе г. Углегорска (Амурская область) угольной электростанции мощностью около 1 ГВт, строительство II и III очередей Сахалинской ГРЭС-2 с вводом дополнительной электрической мощности 240 МВт (общая электрическая мощность станции составит 360 МВт), модернизация Сахалинской ГРЭС и продление периода ее эксплуатации, модернизация Ногликской ГЭС с увеличением ее установленной мощности, строительство дополнительных линий напряжением 220 кВ на юге о. Сахалин.
Реализация указанных мероприятий позволит экспортировать в Японию порядка 400 МВт.
Как пояснил в ходе Красноярского экономического форума министр энергетики РФ Александр НОВАК, пока для поставок электроэнергии в Японию нет законодательной возможности: в соседней стране не приняты правовые акты, разрешающие поставки из-за рубежа.
«На уровне государства в Японии пока не приняли решение об импорте электроэнергии. Там нужно менять законодательство», - сказал министр.
По его словам, японские коллеги готовы решать этот вопрос, но ожидают корректировки своей энергостратегии в части того, что касается использования АЭС.
По оценкам губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА, стоимость строительства моста составляет $5,5-6 млрд.
Поставка электроэнергии в Республику Корея возможна либо через территорию КНДР (с возможным использованием имеющейся инфраструктуры страны), либо c помощью прокладки подводного кабеля через акваторию Японского моря (около 600 км).
На экспорт будут отправляться резервы мощности электростанций Приморского края - строящейся ТЭЦ «Восточная», которая будет введена в 2015 году. Для поставок будут построены линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ и 220 кВ до города Хасан.
Реализация указанных мероприятий позволит экспортировать в КНДР до 200 МВт уже в 2016 году. В будущем рассматривается возможность увеличения поставок путем строительства ЛЭП 500 кВ и новой генерации в Приморье.
Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Проект, несмотря на экономические санкции, вызывает интерес в японских бизнес-кругах.
«Интерес японских компаний к этому проекту достаточно хороший. Следует отметить, что в один момент (октябрь-декабрь) мы почувствовали влияние экономических санкций. С нами встречались, говорили об интересе к проекту, и все. После Нового года мы видим активизацию интереса к проекту. Наши коллеги сами идут на контакт. Там (в Японии) меняется ситуация, и это хороший посыл», - заявил ранее гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ на встрече с губернатором Александром Хорошавиным.
«РАО ЭС Востока» также планирует построить электроэнергетическую инфраструктуру для организации поставок электроэнергии из Приморского края в ТЭЗ города Расон на территории КНДР. Планируемая точка присоединения - в районе пересечения границ КНДР, КНР и РФ. В объем проектирования включается переход через приграничную реку Туманную. Уровень нагрузки потребителя - ТЭЗ «Расон» - в 2014 году был равен 30 МВт, ожидается рост уровня нагрузки к 2025 году до 600 МВт.
Победитель конкурса на разработку ТЭО проекта, объявленного «РАО ЭС Востока», должен выполнить уточненную оценку стоимости строительства и провести краткий анализ существующего баланса мощности и электроэнергии объединенной энергосистемы (ОЭС Востока) и энергосистемы Приморского края с выделением южной части энергосистемы Приморского края, а также существующих потребителей ТЭЗ города Расон.
В рамках ТЭО будет выполнен анализ режима работы электрической сети 220 кВ и выше энергосистемы Приморского края с выделением сети 110 кВ и выше Хасанского энергорайона Приморского края. Должны быть рассмотрены варианты организации экспорта с учетом сооружения дополнительных генерирующих источников или без них. Кроме того, речь идет об усилении сечения «энергосистема Хабаровского края - Приморская ГРЭС» и сечения «Приморская ГРЭС - Юг Приморской энергосистемы».
«РАО ЭС Востока» также изучает возможность строительства ветряных электростанций на территории торгово-экономической зоны города Расон в Северной Корее.
«Договорились о строительстве дополнительных ветряков. Планируем осмотр площадки для строительства. Будем тему активно смотреть», - цитирует заместителя гендиректора энергохолдинга Алексея КАПЛУНА «Интерфакс».
По словам топ-менеджера, климатические особенности территории могут подойти для развития ветряной электроэнергетики, но необходимо проведение соответствующих измерений. «Сейчас обсуждаем порядка 10 мегаватт ветряной энергетики», - сказал Каплун, добавив, что это приблизительная оценка и речь может идти о проекте мощностью до 20 МВт. Он отметил, что пока не ясно, кто станет инвестором и поставщиком оборудования, однако не исключил, что для строительства может быть применено российское оборудование.
Проект строительства ветряных электростанций не является частью планов по созданию энергомоста в город Расон из России, но призван обеспечить электроэнергией торгово-экономическую зону.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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