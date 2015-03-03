Мажоритарий "Восточного порта" докупил акций предприятия

Кипрский офшор «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» (представляет интересы ОАО «Кузбассразрезуголь») увеличил долю в уставном капитале ОАО «Восточный Порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточном) с 86,81% до 98,81%, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Согласно сообщению порта, офшор приобрел акции компаний «Слингер Инвестментс Лимитед» и «Барквуд Аллиенс Лтд» (обе - Британские Виргинские острова), которым принадлежало по 5,87% акций в уставном капитале «Восточного Порта».

По данным «Золотого Рога», после увеличения доли сверх 95% кипрская компания объявит принудительный выкуп акций порта.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.