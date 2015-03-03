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Сергей Дарькин решился на рискованный шаг

03 Марта 2015, 15:05 | Приморье

Сергей Дарькин может еще вернуться, вернее - укрепиться в экономике Приморья, но эпоха Дарькина в политике ушла навсегда

Экс-губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН демонстрирует желание вновь укрепиться в экономической сфере региона, зарегистрировав две компании с многообещающими названиями и капиталом в 200 млн рублей в каждой, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Однако, как выяснила газета «Золотой Рог», семья бывшего главы региона вряд ли вернется в Приморье, по крайней мере в ближайшей перспективе. Что касается присутствия Дарькина в политической сфере, то оно, как полагают эксперты, вряд ли будет сколь-либо ощутимым, учитывая, что большинство «верных дарькинцев» либо отошли от дел, либо прагматично приспособились к новой власти.

Напомним, что ликвидационные мероприятия в Минрегионе, замглавы которого с июля 2012 года являлся Сергей Дарькин, завершились к 1 декабря 2014 года. А уже 9 декабря, аккурат в свой 51-й день рождения, если верить данным ЕГРЮЛ, бывший губернатор Приморья зарегистрировал два публичных акционерных общества (ПАО). Одно из них с многообещающим названием «Фонд развития Дальнего Востока» появилось во Владивостоке, второе - «Корпорация развития Дальнего Востока» - в Москве. В обеих компаниях экс-губернатор Приморья является президентом и учредителем, а уставный капитал каждого ПАО равен 200 млн рублей. В качестве основного вида деятельности обществ заявлено «финансовое посредничество», а среди дополнительных фигурируют, например, «геофизические работы в области недр» и «деятельность в области архитектуры».

- Сергей Дарькин решился на рискованный шаг, учитывая, что сегодня мало кто желает вкладываться в Дальний Восток, откуда продолжает уезжать население. Хорошо, что на собственные деньги - не будем говорить, каким образом нажитые, - он решил что-то сделать для Приморья, - комментирует новые проекты Дарькина руководитель института подготовки кадров и высшей квалификации ВГУЭС, профессор Александр ЛАТКИН. – Будет неплохо, если другие последуют его примеру. Ведь у инвесторов, приходящих на Дальний Восток, должен быть выбор: обращаться ли за поддержкой в частный фонд или в государственный.

Эксперты Дальневосточного консалтингового центра отмечают, что о возвращении Сергея Дарькина в край говорится регулярно практически со времени его отставки с поста губернатора Приморья. «Опытный управленец, лидер, обросший в столице и деловом мире связями качественно нового уровня, может принести реальную пользу в развитии реального сектора экономики региона. Сейчас намечается некий соревновательный компонент в развитии экономики Приморья между действующим и бывшим губернаторами», - полагают эксперты ДКЦ.

Между тем журналисту «Золотого Рога» удалось связаться с источником, близким к семье приморского экс-губернатора. Источник сообщил, что семья Дарькиных-Белобровых не собирается возвращаться в Приморье, как утверждают некоторые источники. Основное их жилье сегодня находится в Москве. Но Лариса Белоброва, сообщил источник, приезжала и планирует приезжать в край, чтобы играть здесь в спектаклях. Навещает семья здесь и многочисленных оставшихся друзей, родных и близких. Что же касается бизнеса и информации о том, что Дарькин «подминает ТОРы под себя», то, по мнению источника, она верна лишь отчасти.

«Сергею Михайловичу, безусловно, интересны инвестиции в родной край, тем более когда открываются новые возможности, - заверил источник. - Однако это вовсе не означает, что Дарькин вознамерился буквально «крышевать» ТОРы. Это все глупости: Сергей Михайлович - бизнесмен, и проекты ему интересны как вариант вложения денег. Причем очень важно, что это может принести пользу Приморью».

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: инвестиции  Дарькин  тор 



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Комментарии

  • Псевдоним16:19, 03.03.2015#

    Да пошёл он на ххх!!!!

  • Псевдоним16:25, 03.03.2015#

    +100

  • Р’Р°СЃСЏ 16:30, 03.03.2015#

    Гланое пилить бабло. . .

  • karl16:42, 03.03.2015#

    А что за ТОРы? Где они? Что они? Ну видел инфу про Надежденский ТОР. Ну Площадка и что? А что производить будет, куда, кому. . . нет ничего.

  • ЕдрЁныч18:21, 03.03.2015#

    Возвращение СМД на Дальний Восток - Это "Девичьи ГрЁзы" Некоторых. Кто будет вкладываться в Депрессивный Регион. Отсюда в срочном порядке уезжают за лучшей долей Молодые и Предприимчивые Люди - выпускники ВУЗов, Предприниматели и т. д.

  • Карбофос12:34, 04.03.2015#

    "он решил что-то сделать для Приморья" - какое наивное утверждение.

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