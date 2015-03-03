Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей Дарькин решился на рискованный шаг
Сергей Дарькин может еще вернуться, вернее - укрепиться в экономике Приморья, но эпоха Дарькина в политике ушла навсегда
Экс-губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН демонстрирует желание вновь укрепиться в экономической сфере региона, зарегистрировав две компании с многообещающими названиями и капиталом в 200 млн рублей в каждой, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Однако, как выяснила газета «Золотой Рог», семья бывшего главы региона вряд ли вернется в Приморье, по крайней мере в ближайшей перспективе. Что касается присутствия Дарькина в политической сфере, то оно, как полагают эксперты, вряд ли будет сколь-либо ощутимым, учитывая, что большинство «верных дарькинцев» либо отошли от дел, либо прагматично приспособились к новой власти.
Напомним, что ликвидационные мероприятия в Минрегионе, замглавы которого с июля 2012 года являлся Сергей Дарькин, завершились к 1 декабря 2014 года. А уже 9 декабря, аккурат в свой 51-й день рождения, если верить данным ЕГРЮЛ, бывший губернатор Приморья зарегистрировал два публичных акционерных общества (ПАО). Одно из них с многообещающим названием «Фонд развития Дальнего Востока» появилось во Владивостоке, второе - «Корпорация развития Дальнего Востока» - в Москве. В обеих компаниях экс-губернатор Приморья является президентом и учредителем, а уставный капитал каждого ПАО равен 200 млн рублей. В качестве основного вида деятельности обществ заявлено «финансовое посредничество», а среди дополнительных фигурируют, например, «геофизические работы в области недр» и «деятельность в области архитектуры».
- Сергей Дарькин решился на рискованный шаг, учитывая, что сегодня мало кто желает вкладываться в Дальний Восток, откуда продолжает уезжать население. Хорошо, что на собственные деньги - не будем говорить, каким образом нажитые, - он решил что-то сделать для Приморья, - комментирует новые проекты Дарькина руководитель института подготовки кадров и высшей квалификации ВГУЭС, профессор Александр ЛАТКИН. – Будет неплохо, если другие последуют его примеру. Ведь у инвесторов, приходящих на Дальний Восток, должен быть выбор: обращаться ли за поддержкой в частный фонд или в государственный.
Эксперты Дальневосточного консалтингового центра отмечают, что о возвращении Сергея Дарькина в край говорится регулярно практически со времени его отставки с поста губернатора Приморья. «Опытный управленец, лидер, обросший в столице и деловом мире связями качественно нового уровня, может принести реальную пользу в развитии реального сектора экономики региона. Сейчас намечается некий соревновательный компонент в развитии экономики Приморья между действующим и бывшим губернаторами», - полагают эксперты ДКЦ.
Между тем журналисту «Золотого Рога» удалось связаться с источником, близким к семье приморского экс-губернатора. Источник сообщил, что семья Дарькиных-Белобровых не собирается возвращаться в Приморье, как утверждают некоторые источники. Основное их жилье сегодня находится в Москве. Но Лариса Белоброва, сообщил источник, приезжала и планирует приезжать в край, чтобы играть здесь в спектаклях. Навещает семья здесь и многочисленных оставшихся друзей, родных и близких. Что же касается бизнеса и информации о том, что Дарькин «подминает ТОРы под себя», то, по мнению источника, она верна лишь отчасти.
«Сергею Михайловичу, безусловно, интересны инвестиции в родной край, тем более когда открываются новые возможности, - заверил источник. - Однако это вовсе не означает, что Дарькин вознамерился буквально «крышевать» ТОРы. Это все глупости: Сергей Михайлович - бизнесмен, и проекты ему интересны как вариант вложения денег. Причем очень важно, что это может принести пользу Приморью».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- ДВМП не спускает флаг
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
Новости раздела
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
Да пошёл он на ххх!!!!