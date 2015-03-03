"Индо туристо" в Приморье приглянулась тропа

В региональный туристско-информационный центр обратился первый иностранец

Бизнесмен из Индии Лал ГАДЖ стал первым иностранным туристом, приехавшим путешествовать в Хасанский район, обратившись в Туристско-информационный центр Приморского края. Трехдневный маршрут тура открыло посещение национального парка «Земля леопарда», пишет деловая газета "Золотой Рог".

Соглашение о сотрудничестве Туристско-информационный центр Приморского края и нацпарк «Земля леопарда» заключили в конце 2014 года. В его рамках сотрудники центра предоставляют информацию о туристических предложениях парка и помогают сформировать маршруты по другим достопримечательностям Хасанского района.

По словам директора центра Дарьи ГУСЕВОЙ, вместе с гидом-проводником путешественник из Индии начал свое знакомство с югом Приморья на экологическом маршруте «Земли леопарда» и остался под большим впечатлением от экскурсии.

«Лал Гадж сообщил, что программа тура ему очень понравилась, несмотря на то что он попал в Приморье в не самый цветущий сезон. Особый восторг у него вызвало посещение экологической тропы «Земли леопарда». По его словам, аналогов ей он не видел нигде в мире. В частности, речь идет о фото- и видемониторинге самых редких леопардов, механизм работы которого наглядно показывают туристам», - отметила Дарья Гусева.

Помимо национального парка за три дня иностранный турист также посетил обзорную площадку на скале Крепость, кекур Пьющий верблюд, полуостров Брюса, местную экоферму, дом-замок Яна Янковского и другие достопримечательности Хасанского района.

Дарья Гусева подчеркнула, что в перспективе Туристско-информационный центр Приморья будет работать с группами иностранных путешественников. Ожидается, что их число в регионе заметно возрастет с открытием игорной зоны и созданием другой инфраструктуры.

Напомним, туристско-информационный центр создан в Приморье по поручению президента России Владимира ПУТИНА. Глава государства поручил создать единое информационное пространство и сеть аналогичных центров в регионах.

Цель, стоящая перед туристско-информационным центром, - увеличить поток въездного туризма в Приморье и продолжительность пребывания туристов на территории края.

По мнению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, направление основного потока туристов внутрь региона сейчас является одним из приоритетов развития отрасли.

«Наша задача на ближайшие годы - увеличить турпоток до 10-12 миллионов человек в год», - подчеркнул он.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.