Во Владивостоке три съезда с трассы Седанка - Патрокл будут закончены в сентябре

В Приморье завершается доработка конкурсной документации на строительство трех съездов с трассы Седанка - Патрокл. Они появятся в районе улицы Снеговой, на улице Фадеева в районе золоотвала и в районе бухты Тихой на улице Космонавтов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства Приморья Александр ШВОРА, уже полностью готова проектно-сметная документация съездов, получено положительное заключение государственной экспертизы. С помощью конкурса будет выбран подрядчик, который построит съезды. «К сентябрю все три съезда будут заасфальтированы и полностью готовы к проезду транспорта», - отметил Александр Швора.

Он добавил, что, по поручению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, работы по приведению в порядок дорожного полотна также ведутся на городских магистралях, примыкающих к новым съездам.

«Губернатор дал такое поручение администрации Владивостока, и она ведет эту работу на примыкающих улицах. Таким образом, дорога станет удобной для многих горожан», - отметил директор департамента.

Напомним, съезды с трассы Седанка - Патрокл строятся по поручению главы Приморья. Изначально съездов на трассе предусмотрено не было. Однако жители края и участники рабочей группы по приемке объектов саммита АТЭС выступили с инициативой построить съезды на примыкающие улицы. Владимир Миклушевский поддержал идею горожан и распорядился разработать проект и приступить к строительству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.