В Приморье суд первой инстанции поставил точку в деле "Агро Дэсун Ханка"

Арбитражный суд Приморского края отказал полностью в удовлетворении заявленных требований Росимуществом к южнокорейской компании «Агро Дэсун Ханка» в отношении рисовой системы в Ханкайском районе.

Резонансный иск Росимущества в течение нескольких месяцев приковывал внимание многих инвесторов, политиков и прочих ответственных лиц как в Республике Корея, так и в Российской Федерации, пишет деловая газета "Золотой Рог".

От решения Арбитражного суда в Приморском крае зависела не только судьба группы компаний «Агро Сангсэнг» в России, но и оценка инвесторами рисков нашей территории, прежде всего защищенность прав собственности. Компания в 2003 году приобрела это имущество у прежнего владельца, приватизировавшего его в 1993 году. Тем не менее, по мнению территориального управления Росимущества, «Агро Сангсэнг» незаконно владела рисовой мелиоративной системой на правах собственности, что послужило поводом для иска в Арбитражный суд о возврате имущества в федеральную собственность. Решение Арбитражного суда поставило в этом споре точку.

«Суд первой инстанции признал законность владения компанией «Агро Дэсун Ханка» гидросистемами. Мы удовлетворены этим решением. Наша юридическая компания на всех этапах занималась сопровождением данного искового производства. И мы на 100% были уверены в нашей правоте», - прокомментировал ситуацию Сергей ДЕРКАЧ, руководитель юридической компании, входящей в группу компаний «Приморский агропромышленный холдинг».

Решение суда фактически должно было стать прецедентом, поскольку «Агро Сангсэнг» владеет не только мельгуновской рисовой системой, но и также рядом других рисосистем в некоторых районах края, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Получив такое решение, мы имеем все основания утверждать, что Российская Федерация - правовое государство, где есть механизм защиты собственника, права собственности в суде, и он эффективен. Очевидно, это решение станет неким сигналом для инвесторов. Мы сегодня после оглашения решения в суде получили массу обращений со словами благодарности, вопросов, поздравлений. Нам отправляли факсы, писали, звонили из генконсульства Республики Корея, посольства Республики Корея, корейские компании, корейская пресса и многие другие. Это знаковое решение. Все понимали риски, понимали проблему. Сам иск оказался очень резонансным. Ведь в суде фактически рассматривали не только права собственности на рисосистему и действия компании «Агро Сангсэнг» десятилетней давности. По сути, это была попытка пересмотреть итоги приватизации 1993 года», - сказал Сергей Деркач.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.