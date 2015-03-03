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В Приморье суд первой инстанции поставил точку в деле "Агро Дэсун Ханка"
Арбитражный суд Приморского края отказал полностью в удовлетворении заявленных требований Росимуществом к южнокорейской компании «Агро Дэсун Ханка» в отношении рисовой системы в Ханкайском районе.
Резонансный иск Росимущества в течение нескольких месяцев приковывал внимание многих инвесторов, политиков и прочих ответственных лиц как в Республике Корея, так и в Российской Федерации, пишет деловая газета "Золотой Рог".
От решения Арбитражного суда в Приморском крае зависела не только судьба группы компаний «Агро Сангсэнг» в России, но и оценка инвесторами рисков нашей территории, прежде всего защищенность прав собственности. Компания в 2003 году приобрела это имущество у прежнего владельца, приватизировавшего его в 1993 году. Тем не менее, по мнению территориального управления Росимущества, «Агро Сангсэнг» незаконно владела рисовой мелиоративной системой на правах собственности, что послужило поводом для иска в Арбитражный суд о возврате имущества в федеральную собственность. Решение Арбитражного суда поставило в этом споре точку.
«Суд первой инстанции признал законность владения компанией «Агро Дэсун Ханка» гидросистемами. Мы удовлетворены этим решением. Наша юридическая компания на всех этапах занималась сопровождением данного искового производства. И мы на 100% были уверены в нашей правоте», - прокомментировал ситуацию Сергей ДЕРКАЧ, руководитель юридической компании, входящей в группу компаний «Приморский агропромышленный холдинг».
Решение суда фактически должно было стать прецедентом, поскольку «Агро Сангсэнг» владеет не только мельгуновской рисовой системой, но и также рядом других рисосистем в некоторых районах края, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Получив такое решение, мы имеем все основания утверждать, что Российская Федерация - правовое государство, где есть механизм защиты собственника, права собственности в суде, и он эффективен. Очевидно, это решение станет неким сигналом для инвесторов. Мы сегодня после оглашения решения в суде получили массу обращений со словами благодарности, вопросов, поздравлений. Нам отправляли факсы, писали, звонили из генконсульства Республики Корея, посольства Республики Корея, корейские компании, корейская пресса и многие другие. Это знаковое решение. Все понимали риски, понимали проблему. Сам иск оказался очень резонансным. Ведь в суде фактически рассматривали не только права собственности на рисосистему и действия компании «Агро Сангсэнг» десятилетней давности. По сути, это была попытка пересмотреть итоги приватизации 1993 года», - сказал Сергей Деркач.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним04:08, 04.03.2015#
А вы откуда знаете о чем думает Деркач, о чем он разговаривает с корейцами и что он им при этом внушает? Вы не много не мало один из руководителей Агро Сангсэнг или зам у Деркача? И при этом вы еще и оракул, если мысли читаете. Если вы такой умный, скажите, что с рублем будет?
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Псевдоним23:05, 03.03.2015#
Власть проиграла суд корейцам и Деркачу. Незадолго до этого вице - губернатор Сидоренко со всех трибун вещал, что лично посадит Деркача в тюрьму и через суд отнимет каналы у корейцев. А ещё были бесконечные проверки прокуратуры, россельхознадзора и всяких прочих со штрафами и предписаниями в отношении корейцев. А что сейчас господин Сидоренко народу вещать будет? Сергей Петрович Сидоренко, срочно обжалуйте это решение суда, а то как-то не очень красиво получается! Вы не можете Деркачу и корейцам проиграть, пусть даже и в независимом суде! Примите все меры и административный ресурс для решения проблемы! Уничтожьте Деркача! А то поверить Вам в будущем будет очень сложно. Это уже дело чести. А после этого хоть потоп.
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беж01:26, 04.03.2015#
Да. . уж. . . наши сельхозпроизводители - это весьма любопытный состав предпринимателей. На полюсах - прогибающиеся за господдержку марионетки и абсолютно независимые от чиновничества, а между ними несколько вариантов компромиссных групп. Среди прогибающихся реально сильных руководителей хозяйств совсем немного. В большинстве своем это мало талантливые руководители, держащиеся на плаву за счет преференций от административного ресурса. Реально сильные и талантливые - это те, кто держит и развивает производства без участия бюджета и покровительства властей. Это абсолютно конкурентоспособный бизнес. По иронии судьбы, а может быть закономерно, именно среди них Деркач - лишенный патерналистских притязаний, независимый и самостоятельный. Ну, словом, кость в горле.
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псевдоним17:17, 04.03.2015#
А что тут нечестного?
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кукурузник18:01, 04.03.2015#
Просто всё нутро из бесчестия, ничего святого.
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псевдоним18:16, 04.03.2015#
обвинения должны быть конкретными. А так - вода, ни о чем.
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Псевдоним19:57, 04.03.2015#
Да, борьба честная. Деркач с одной стороны, а администрация края, прокуратура, следственный комитет, полиция, ФСБ, россельхознадзор и пр. пр. с другой стороны. Честнее борьбы придумать просто невозможно.
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псевдоним22:02, 04.03.2015#
Если у вас есть что-то конкретное, то просто скажите. Хотя бы для того, чтобы было понятно, что вы имеете в виду.
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эксперт23:34, 04.03.2015#
Да, во всех бедах виноват Деркач. Если бы суд проиграли, виноват Деркач. Выиграли суд, опять виноват Деркач. Весна пришла, снова виноват Деркач. И так что бы не случилось, виноват только Деркач. Это батенька уже патология, здесь нужно вмешательство специалиста. А вот ради чистоты эксперимента, ответьте пожалуйста, вы хотя бы один раз Деркача в живую видели, общались с ним?
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РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:51, 05.03.2015#
да!
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кукурузник00:46, 05.03.2015#
Да вы это знаете лучше меня. Как говорит пословица, что как бы верёвочке не виться, а конец будет и не всё коту масленица.
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псевдоним00:50, 05.03.2015#
Я не знаю. Только поэтому и спрашиваю. А вам получается нечего сказать?
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СЌР01:24, 05.03.2015#
Это тайна за семью печатями! Но чтобы стало всем понятно, "работник" и "кукурузник" - антисимиты
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псевдоним01:39, 05.03.2015#
опа! новый поворот. А антисемитизм каким здесь боком? И кто тот самый семит?
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:07, 05.03.2015#
Да гоните вы на работника и кукурузника - это наша бухгалтерша из АгроСанСэнг. До появления Деркача она всем рулила, а сейчас её время прошло, вот и злится человек. А Деркач - Человек
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псевдоним10:33, 05.03.2015#
А вот это на чиновника похоже. . . . .
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