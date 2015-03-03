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В Приморье суд первой инстанции поставил точку в деле "Агро Дэсун Ханка"

03 Марта 2015, 11:37 | Приморье

Арбитражный суд Приморского края отказал полностью в удовлетворении заявленных требований Росимуществом к южнокорейской компании «Агро Дэсун Ханка» в отношении рисовой системы в Ханкайском районе.

Резонансный иск Росимущества в течение нескольких месяцев приковывал внимание многих инвесторов, политиков и прочих ответственных лиц как в Республике Корея, так и в Российской Федерации, пишет деловая газета "Золотой Рог".

От решения Арбитражного суда в Приморском крае зависела не только судьба группы компаний «Агро Сангсэнг» в России, но и оценка инвесторами рисков нашей территории, прежде всего защищенность прав собственности. Компания в 2003 году приобрела это имущество у прежнего владельца, приватизировавшего его в 1993 году. Тем не менее, по мнению территориального управления Росимущества, «Агро Сангсэнг» незаконно владела рисовой мелиоративной системой на правах собственности, что послужило поводом для иска в Арбитражный суд о возврате имущества в федеральную собственность. Решение Арбитражного суда поставило в этом споре точку.

«Суд первой инстанции признал законность владения компанией «Агро Дэсун Ханка» гидросистемами. Мы удовлетворены этим решением. Наша юридическая компания на всех этапах занималась сопровождением данного искового производства. И мы на 100% были уверены в нашей правоте», - прокомментировал ситуацию Сергей ДЕРКАЧ, руководитель юридической компании, входящей в группу компаний «Приморский агропромышленный холдинг».

Решение суда фактически должно было стать прецедентом, поскольку «Агро Сангсэнг» владеет не только мельгуновской рисовой системой, но и также рядом других рисосистем в некоторых районах края, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Получив такое решение, мы имеем все основания утверждать, что Российская Федерация - правовое государство, где есть механизм защиты собственника, права собственности в суде, и он эффективен. Очевидно, это решение станет неким сигналом для инвесторов. Мы сегодня после оглашения решения в суде получили массу обращений со словами благодарности, вопросов, поздравлений. Нам отправляли факсы, писали, звонили из генконсульства Республики Корея, посольства Республики Корея, корейские компании, корейская пресса и многие другие. Это знаковое решение. Все понимали риски, понимали проблему. Сам иск оказался очень резонансным. Ведь в суде фактически рассматривали не только права собственности на рисосистему и действия компании «Агро Сангсэнг» десятилетней давности. По сути, это была попытка пересмотреть итоги приватизации 1993 года», - сказал Сергей Деркач.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: агро дэсун ханка 



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Комментарии

  • Работник14:25, 03.03.2015#

    Деркач может всё Ха-ха

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:10, 03.03.2015#

    Лучше б выкупили у корейцев каналы и дело с концом. . . . . . Овцы целы и волки сыты. . . .

  • Работник22:24, 03.03.2015#

    Кто должен выкупить ? А , что тогда будут сдавать в аренду деркачу ? Ему ведь жить надо.

  • 12322:31, 03.03.2015#

    деркач думает и внушает корейцам, что в этом его заслуга, а на самом деле невозможно вернуть назад государству. то. что государство продало компании, это будет полный абсурд. Просто деркачу повезло, что есть кан со своим УРОВНЕМ, а пока она есть ему хорошо живётся.

  • Псевдоним04:08, 04.03.2015#

    А вы откуда знаете о чем думает Деркач, о чем он разговаривает с корейцами и что он им при этом внушает? Вы не много не мало один из руководителей Агро Сангсэнг или зам у Деркача? И при этом вы еще и оракул, если мысли читаете. Если вы такой умный, скажите, что с рублем будет?

  • Р В Р’В Р РЋРІР‚вЂќР В Р22:38, 03.03.2015#

    А если невозможно вернуть, тогда зачем был иск? На что надеялись чиновники? или это такой у них уровень, что оценить не в состоянии ситуацию?

  • Псевдоним23:05, 03.03.2015#

    Власть проиграла суд корейцам и Деркачу. Незадолго до этого вице - губернатор Сидоренко со всех трибун вещал, что лично посадит Деркача в тюрьму и через суд отнимет каналы у корейцев. А ещё были бесконечные проверки прокуратуры, россельхознадзора и всяких прочих со штрафами и предписаниями в отношении корейцев. А что сейчас господин Сидоренко народу вещать будет? Сергей Петрович Сидоренко, срочно обжалуйте это решение суда, а то как-то не очень красиво получается! Вы не можете Деркачу и корейцам проиграть, пусть даже и в независимом суде! Примите все меры и административный ресурс для решения проблемы! Уничтожьте Деркача! А то поверить Вам в будущем будет очень сложно. Это уже дело чести. А после этого хоть потоп.

  • Работник01:00, 04.03.2015#

    А, что есть Приморский Агрохолдинг и есть желающие работать с Деркачём из с/х производителей ? Смешно! Ведь все знают , что с ним хочет работать только Кан и это по её недоразумению.

  • беж01:26, 04.03.2015#

    Да. . уж. . . наши сельхозпроизводители - это весьма любопытный состав предпринимателей. На полюсах - прогибающиеся за господдержку марионетки и абсолютно независимые от чиновничества, а между ними несколько вариантов компромиссных групп. Среди прогибающихся реально сильных руководителей хозяйств совсем немного. В большинстве своем это мало талантливые руководители, держащиеся на плаву за счет преференций от административного ресурса. Реально сильные и талантливые - это те, кто держит и развивает производства без участия бюджета и покровительства властей. Это абсолютно конкурентоспособный бизнес. По иронии судьбы, а может быть закономерно, именно среди них Деркач - лишенный патерналистских притязаний, независимый и самостоятельный. Ну, словом, кость в горле.

  • Р Р°Р±РѕС‚РЅРёРє10:34, 04.03.2015#

    Деркач очень "талантливый" работайте с ним.

  • Р±РµР¶13:16, 04.03.2015#

    А вы когда закончите войну с ним и начнете работать? Не пора ли уже?

  • Работник17:00, 04.03.2015#

    А никто и не воюет, неинтересно, борьба должна быть честной.

  • псевдоним17:17, 04.03.2015#

    А что тут нечестного?

  • кукурузник18:01, 04.03.2015#

    Просто всё нутро из бесчестия, ничего святого.

  • псевдоним18:16, 04.03.2015#

    обвинения должны быть конкретными. А так - вода, ни о чем.

  • кукурузник18:55, 04.03.2015#

    наверное есть основания так думать

  • Псевдоним19:57, 04.03.2015#

    Да, борьба честная. Деркач с одной стороны, а администрация края, прокуратура, следственный комитет, полиция, ФСБ, россельхознадзор и пр. пр. с другой стороны. Честнее борьбы придумать просто невозможно.

  • кукурузник21:06, 04.03.2015#

    Да, давайте делайте из него национального героя, прямо нпшёлся "достойный" оппонент . Просто вы его не знаете и дай Бог . чтобы не попали на удочку, как некоторые безумные.

  • псевдоним22:02, 04.03.2015#

    Если у вас есть что-то конкретное, то просто скажите. Хотя бы для того, чтобы было понятно, что вы имеете в виду.

  • кукурузник17:15, 04.03.2015#

    За ваши деньги любой каприз

  • Работник23:17, 04.03.2015#

    Просто совет , держаться подальше, а сканалами всё произошло по его разумению, стравил Кан со всеми, она то ничего не понимает . а сейчас купоны стрижёт от Кан , а зарплату не дотягиваем. Вот и весь сказ.

  • эксперт23:34, 04.03.2015#

    Да, во всех бедах виноват Деркач. Если бы суд проиграли, виноват Деркач. Выиграли суд, опять виноват Деркач. Весна пришла, снова виноват Деркач. И так что бы не случилось, виноват только Деркач. Это батенька уже патология, здесь нужно вмешательство специалиста. А вот ради чистоты эксперимента, ответьте пожалуйста, вы хотя бы один раз Деркача в живую видели, общались с ним?

  • кукурузник23:57, 04.03.2015#

    Имели счастье на свою беду , описать портрет?

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:51, 05.03.2015#

    да!

  • кукурузник22:32, 05.03.2015#

    Забыли дописать Человек с большой буквы.

  • псевдоним23:49, 04.03.2015#

    Почему-то сложно вас понять, хотя на самом деле хочется. Деркач заставил подать иск, чтобы потом его выиграть?

  • кукурузник00:00, 05.03.2015#

    Никто не виноват, что не можешь понять . Маска, маска я тебя знаю

  • псевдоним00:09, 05.03.2015#

    Знаете - так знаете. Но я хочу понять почему вы именно так оцениваете саму ситуацию. В чем конкретно виноват Деркач?

  • кукурузник00:46, 05.03.2015#

    Да вы это знаете лучше меня. Как говорит пословица, что как бы верёвочке не виться, а конец будет и не всё коту масленица.

  • псевдоним00:50, 05.03.2015#

    Я не знаю. Только поэтому и спрашиваю. А вам получается нечего сказать?

  • кукурузник01:08, 05.03.2015#

    Сказать есть что и много , но хорошего ничего.

  • псевдоним01:10, 05.03.2015#

    скажите хоть что-нибудь

  • СЌР01:24, 05.03.2015#

    Это тайна за семью печатями! Но чтобы стало всем понятно, "работник" и "кукурузник" - антисимиты

  • псевдоним01:39, 05.03.2015#

    опа! новый поворот. А антисемитизм каким здесь боком? И кто тот самый семит?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:07, 05.03.2015#

    Да гоните вы на работника и кукурузника - это наша бухгалтерша из АгроСанСэнг. До появления Деркача она всем рулила, а сейчас её время прошло, вот и злится человек. А Деркач - Человек

  • псевдоним10:33, 05.03.2015#

    А вот это на чиновника похоже. . . . .

  • Селянин16:58, 04.03.2015#

    Скоро посевная.

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