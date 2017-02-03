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Выставку на колесах посетили 13320 жителей Приморского края

03 Февраля 2017, 15:55 | Приморье

Передвижной выставочно-лекци онный комплекс ОАО «РЖД» за время работы в Приморском крае посетили более 13 тысяч человек

В течение двухнедельной поездки ПВЛК по станциям Владивостокского территориального управления Дальневосточной магистрали интерес к экспозициям необычной выставки на колёсах проявили 13320 жителей Владивостока, Партизанска и Находки, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в Службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (Владивосток).

Особой популярностью среди экспонатов музея на колёсах пользовались действующие тренажерные комплексы, модели подвижного состава и путевой техники, энергосберегающи е технологии, вагоны «Путь к Победе», а также модель стартовой площадки на космодроме «Восточный».

Напомним, что передвижной лекционно-выстав очный комплекс ОАО «РЖД» ориентирован на повышение эффективности использования научно-техническ ой информации, пропаганду инновационных разработок, организацию мобильных площадок для проведения конференций и семинаров по обмену опытом в различных сферах деятельности.

Уникальный поезд  регулярно курсирует по всей сети железных дорог России. Его экспозиция  постоянно обновляется, демонстрируя новейшие решения, применяемые в процессе модернизации российских железных дороги и внедрения научно-техническ их проектов в производство и бизнес.

Следующим пунктом назначения ПВЛК станет Хабаровск, где поезд пройдет техническое обслуживание, а несколько его вагонов получат новое тематическое оформление. В самой краевой столице он будет принимать посетителей 22 и 23 февраля. Из Хабаровска он отправится с остановками на ключевых станциях железных дорог, где каждый желающий получит возможность ознакомиться с экспозициями поезда. Конечная точка маршрута – Сочи, куда ПВЛК прибудет в апреле для участия в III Всероссийской неделе охраны труда, посвященной современным тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечению безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: двжд  ржд 



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