Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда в понедельник, 6 февраля, рассмотрит апелляционную жалобу рыбаков на первый в России арест права добычи биоресурсов в рамках имущественных претензий, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Скандальное постановление, которое кардинально может повлиять на российскую рыбную отрасль, вынес Ленинский районный суд города Владивостока. Судья районного суда запретил местной рыбодобывающей компании осваивать квоты, выделенные ей государством. Веденный запрет на ведение промысла может привести к банкротству компании. Эксперты отрасли считают, что судебный акт противоречит действию основного Федерального закона «О рыболовстве», который регулирует все вопросы, связанные с запретом и ограничением деятельности по добыче водных биологических ресурсов российскими предприятиями рыбного комплекса.

Спорное и «инновационное» постановление вынесено по представлению прокуратуры Приморского края, которая сегодня выступает обвинителем по делу, в котором к владельцу компании ЗАО «Марин Юнион» Сергею РО предъявлены имущественные претензии. Дело слушается в Ленинском суде больше года. Пострадавшая сторона - бывшие владельцы холдинга «Восточные рыбные ресурсы» гражданин США Аркадий ГОНТМАХЕР, гражданин Германии Сергей ДАРМИНОВ и гражданин России Азис ЭМБАРЕК.

Напомним, что преступная деятельность по незаконной добыче российского краба рыбным холдингом «Восточные рыбные ресурсы» была пресечена силовыми структурами в 2007 году. Это было самое резонансное дело в России по пресечению масштабного браконьерского промысла. Силовикам, проведшим операцию, есть чем гордиться, они смогли остановить преступную группу с высокими покровителями в силовых структурах федерального уровня, которые наносили колоссальный ущерб Российской Федерации. И высокие покровители не смогли защитить преступный холдинг. Однако в дальнейшем фигуранты уголовного дела были оправданы, поскольку сумели убедить присяжных заседателей, что они не контролировали добычу краба, а занимались исключительно его поставками на российский рынок через корейские порты.

Между тем проходящий во Владивостоке процесс до недавнего времени никоим образом не влиял на хозяйственную деятельность компании ЗАО «Марин ЮНИОН». Компания в 2008 году получила от государства право на освоение долей квот на вылов крабов, не допускала нарушений правил рыболовства, вовремя оплачивала сборы государству за пользование ВБР и имело действующие рыболовные билеты, выписанные территориальным управлением Росрыболовства.

Однако постановлением от 25 декабря 2016 года Ленинский районный суд Владивостока «наложил арест на имущество – право на добычу водных биологических ресурсов», и 6 февраля будет рассмотрена аппеляционная жалоба на это постановление.

Как считают юристы компании, создается прецедент, который может быть в дальнейшем использован для приостановления законной деятельности любого рыбодобывающего предприятия в стране.

В поданной апелляционной жалобе рыбаки отмечают, что постановление суда заведомо незаконно и не обосновано применением норм процессуального права. Как рассказал изданию юрист компании Максим ЧАН, «право на добычу биоресурсов может быть ограничено только Федеральным законом «О рыболовстве» и международными договорами РФ. Единственный уполномоченный государственный орган, регулирующий сферу рыболовства и отношения между государством и пользователями, - это Росрыболовство. В компетенцию этой структуры входят выдача разрешений на право вылова и решение о прекращении действия разрешений. Сегодня все биоресурсы являются федеральной собственностью, и компаниям дается только право добывать доли квот. Это право подтверждается и подкрепляется договорами с Росрыболовством и выдачей разрешительного билета. Закон четко прописал случаи, когда компания не может вести промысел. Это нарушение правил рыболовства, или введение каких-либо ограничений по срокам промысла, либо запрет на промысел, введенный в отношении какого-либо вида биоресурса. При этом запрет на промысел исходит из разрыва договорных отношений и прекращения действия рыболовного билета. Однако впервые в практике вводится запрет при действующем договоре и выписанном рыболовном билете. А ведь компания - самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам акционеров».

При этом юристы задаются вопросом, почему судья впервые в России приравнял право на вылов к имуществу компании? Фактически речь может идти о том, что в данной интерпретации российских законов Российская Федерация больше не является собственником водных биологических ресурсов, а они теперь становятся имуществом компаний, на которое можно накладывать аресты.

Спорное постановление суда вызывает вопросы не только у руководителей компании, которой суд запретил вести промысел. Один из лучших юристов страны области рыболовства Наталья КАЗАКОВА уверена в том, что право на вылов не может являться имущественным активом и поэтому на него нельзя наложить арест. По ее словам, основа эффективного и рационального использования государством своих биоресурсов - это предоставление права на добычу хозяйствующим субъектам, и только органы, уполномоченные государством (ФАР), могут это право приостановить или прекратить разрывом договорных отношений. «Юристы всегда следят за делами, в которым вынесенные нормативные акты могут в дальнейшем отразиться на всей отрасли. В этом случае можно с уверенностью утверждать, что право на вылов не является имуществом компании. Биоресурсы - это собственность государства. Больше 10 лет рыбный бизнес мечтает о том, чтобы государство разрешило бизнесу приравнять право вылова к имуществу, чтобы можно было ставить квоты на баланс предприятия и получать под это имущество банковские кредиты, использовать его как залог. Однако пока ни одной компании в России этого не удалось. Остановка промысла всегда должна происходить через приостановление действия рыболовного билета. Единственное исключение - это приостановка деятельности предприятия в рамках административного законодательства для устранения нарушений. Например, когда компания наносит экологический вред, или существует угроза техногенной катастрофы, или нарушаются санитарные нормы. Тогда контролирующий орган через предписание останавливает деятельность на определенный срок, до устранения нарушений».

Другие отраслевые эксперты также уверены, что запрет добывать биоресурсы должен быть вынесен в соотвествии с федеральным законодательством. Поэтому государство уже законодательно досконально прописало весь процесс. «Сегодня всего несколько оснований разрыва договорных отношений между пользователем и Росрыболовством. Чтобы запретить ловить рыбу или другие биоресурсы, государство через суд разрывает договорные отношения. Например, если компания два года не выбирает определенный процент квот или грубо нарушило правило рыболовства. Если какой-то государственный орган решает, что пользователь не должен вести промысел, то он, как правило, обращается в территориальное управление Росрыболовства, которое заключало договора и выдало разрешительные билеты. Я не знаю, норм закона. по которой другой государственный орган кроме уполномоченного государством может запретить компании осуществлять промысловую деятельность», - комментирует председатель Ассоциации Рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ.

В том, что постановление суда Ленинского суда уже привлекло внимание коллег по цеху и представителей регулятора в лице Росрыболовства, можно не сомневаться. Сегодня Росрыболовство распоряжается правом добычи более 4 миллионов тонн федеральных биоресурсов. Подобные законодательные обоснования и трактовки в будущем могут привести к тому законодательному хаосу.

«Юристы не зря обеспокоены этим постановлением суда. Ведь это мина замедленного действия. Если мы будет рассматривать квоты, точнее, право на добычу долей квот как имущество компании, то любой судья в рамках гражданского дела может взять и запретить компании вести промысел. Например, в компании один из учредителей не платил супруге алименты или должен кому-то денег. Судья взял и наложил арест на право вести промысел, то есть запретил добывать рыбу. А у компании, допустим, 10 тысяч тонн минтая. Пусть запрет временный, но и путина всего несколько месяцев, и квоты не будут освоены. В итоге мы получаем конфликт интересов. Одной из пострадавших сторон будет государство, которое наделило пользователя правом добычи государственного ресурса. Государство ждет от пользователя производства продукции, создания рабочих мест, оплату сборов, налогов и так далее. И если пользователь не нарушил условия договора, то как судья может запретить ему ловить в рамках имущественных споров? Это рядовое дело может дойти до Верховного суда, ведь на кону - интересы государства», - считают представители бизнеса.

Отметим, что два года назад, прокуратура Приморского края также выступала с требованиями остановить промысел краба пользователями ресурса. Надзирающий орган действовал в защиту публичных интересов и требования остановки промысла были обращены к территориальному управлению Росрыболовства, которое по решению Арбитражного суда прекратило действие договоров о закреплении долей квот за предприятиями и аннулировало выписанные рыболовные билеты. Процесс остановки промысла биоресурсов рядом компаний основывался на соблюдении всех статей закона «О рыболовстве», и бурной реакции отраслевых юристов не вызвал.