В Приморье резиденты Свободного порта Владивосток затеяли большую стройку

Как минимум пять жилых комплексов, две гостиницы и десять профильных производств построят в Приморье в течение ближайших пяти лет. Большая часть проектов новых резидентов Свободного порта Владивосток касается строительной отрасли.



20 из 38 проектов, одобренных на недавнем заседании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток, так или иначе касаются строительства. Новые резиденты будут строить в Приморье жилые комплексы, гостиницы, семейные парки и развлекательные комплексы. Можно смело утверждать, что в ближайшие годы регион ожидает строительный бум, отмечают эксперты.



Так, резидент ООО «Каштановая, 15» к 2020 году построит во Владивостоке жилой комплекс эконом-класса «Морской». Это шесть 25-этажных домов, шестиуровневая парковка и спортивно-игровые площадки, отмечено в заявке компании.



Жилой комплекс «Арсеньев», два 25-этажных дома и многоярусные парковки, появится в районе «Первой Речки» во Владивостоке к 2022 году. Жилой комплекс «Океанская» – три 25-ти этажных дома эконом-класса, в районе улицы Третьей к 2019 году построит во Владивостоке резидент СПВ ООО «Ренессанс Актив».



Уже через год резидент ООО «Строй-механизация» намерен ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом «Премьера» по улице Махалина, 6 во Владивостоке. Малоэтажный микрорайон появится в районе улицы Двенадцатая, 8, резидент ООО «ХаллаРус» планирует сдать его в 2019 году.



Кроме того, в ближайшие пять лет во Владивостоке появится еще две гостиницы, соответствующие проекты разработали ООО «АБ Девелопмент» и ООО «Элит-Недвижимость».



При таких объемах, очевидно, что самым востребованным товаром в ближайшие годы в Приморье будут строительные материалы, и бизнес чутко реагирует на спрос.



Уже через год резидент СПВ, компания «СтройДом» откроет во Владивостоке производство опалубочных систем, строительных металлических конструкций, листового стекла; кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; цемента; абразивных изделий, керамических плит. ООО «Кристаллстроймонолит» займется производством формовой строительной продукции, а именно тротуарной плитки, дорожного бордюра, кирпичей и других бетонные изделий. Первую продукцию выпустят на рынок в конце следующего года – начале 2019 года.



Уже в этом году ООО «Вензель» должно запустить предприятие по производству деревянных изделий и изделий из МДФ, шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, паркета и мебели. ООО «Метрик» откроет производство железобетонных заборов и подпорных стен, а ООО «СП-Строй» наладит выпуск сендвич-панелей для малоэтажных быстровозводимых зданий. ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» откроет производство пиломатериалов, а ООО «Примстроитель» – завод по производству металлических изделий.



Отметим, в Приморье прогнозируется рост объемов индивидуального жилищного строительства в связи с реализацией федерального закона о «дальневосточном гектаре». С 1 февраля получить бесплатный земельный участок в Приморье может любой житель России.



Напомним, в прошлом году в Приморье введены в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. 40% из их – индивидуальные постройки.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.



