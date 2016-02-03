В Приморье цены на жилье выравниваются под покупателя

В начале года заявленные цены на жилье будут приближаться к реальным

Из данных официальной статистики следует, что в конце минувшего года средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке по Приморскому краю была всего на 12-15% ниже, чем во Владивостоке. А еще несколько лет назад разрыв был более существенным, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По итогам 4-го квартала 2015 года 1 кв. метр жилья на вторичном рынке края предлагался по 85 638 рублей. И это было примерно на 35,6% дороже, чем квадрат в среднем новострое – 63 158 рублей. Разница средних цен на вторичном рынке между жильем низкого, среднего и улучшенного класса была незначительной. Соответственно – 85 094, 83 813 и 87 296 рублей.

Новострой перехватывает продажи

Эксперты полагают, что столь значительное ценовое доминирование цен вторичного рынка над новостроем можно объяснить тем, что на него сегодня выходит довольно много т.н. инвестиционных квартир в домах, которые вводились в эксплуатацию в пределах последних 10 лет. Современные, с неплохой отделкой. Они задают ценник и всем остальным сегментам вторичного рынка, поднимая цены на «руины» выше цен новостроя. Особенно по сравнению с типовым новостроем, средняя цена которого в конце прошлого года составила около 55 тыс. рублей.

Как отмечает эксперт рынка Сергей КОСИКОВ, первичный рынок края сегодня более привлекателен для потребителя и более оживлен, чем вторичный, и в этом году он может сильно подвинуть с рынка вторичку, учитывая большую по этому году программу ввода нового жилья в крае.

Активность вторичного сегодня сводится в основном к сделкам по наиболее дешевым объектам. Их изъятие из рынка повышает среднюю цену предлагаемого квадрата жилья, что и можно было наблюдать по январю: по данным ресурса NDVL.ru, в январе по Владивостоку она составила около 93 800 рублей, что на несколько сот рублей выше, чем в ноябре-декабре.

Предложение испытывает перезагрузку

Мониторинг рынка вторичного жилья во Владивостоке, проведенный аналитическим отделом ООО «Индустрия-Р» по итогам декабря минувшего года, показал, что в этом месяце объем предложения на вторичном рынке жилья города составил всего 29,7 млрд рублей, что на 28,7% меньше, чем в ноябре. Вероятно, это падение тоже сказалось на том, что в январе средняя цена квадрата неожиданно подросла в пределах 0,8%. Аналитики полагают, что падение объема предложения было связано исключительно с новогодними праздниками, и оно традиционно. Как это характерно было для прошлых лет, снятые накануне Нового года с продажи квартиры появляются на рынке уже в феврале-марте, но обычно уже по иным ценам. Однако, учитывая резко снизившийся спрос, в первом полугодии каких-то серьезных подвижек цен на городскую вторичку может и не быть.

Аналитики «Индустрии-Р» несколько выше, чем в NDVL.ru, оценивают предложения рынка. По их данным, в декабре прошлого года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Владивостока составила 96 803 рубля за 1 кв. метр, и по сравнению с ноябрем падение цены было 0,66%.

Максимальной в городе в декабре была цена предложения объекта на ул. Станюковича в районе Эгершельда: 6-комнатная квартира в кирпичном доме площадью 350 кв. метров была выставлена за 165,65 млн рублей. По минимальной цене выставлялась 1-комнатная квартира площадью 21 кв. метр в деревянном доме на ст. Седанка – 650 тыс. рублей.

Наиболее дорогим районом города в декабре была Первая Речка, где средняя цена предложения 1 кв. метра жилья составляла 118 596 рублей за 1 кв. метр. Дешевле всего квадрат был на острове Попова – 31 273 рубля.

Средняя по городу цена предложения за 1 кв. метр жилья на средних этажах многоквартирных домов составляла 100 887 рублей, на последних – 97 391 и на первых и цокольных этажах – 91 820. В кирпичных домах средний квадрат предлагали за 100 999 рублей, в панельных – 92 372, в деревянных – 69 001 рубль.

По типам квартир наиболее высокими минимальными ценами, около 60,7 тысячи рублей за квадратный метр, отличались гостинки, а максимальными, около полумиллиона за 1 кв. метр, - 5-комнатные квартиры и более.

Анализ цен показывает, что среди районов города в последние годы произошло значительное выравнивание средних цен, и средние цены более дорогих районов лишь на 15-23% были выше средней цены квадрата по городу. Отклонение в другую сторону – не более 20% за исключением островов Попова и Русского, где квадрат был дешевле общегородского уровня на 68% и на 32%.

Традиционно дорогими остаются Первая Речка, Центр, Некрасовская и Эгершельд. Неожиданно к среднему уровню опустился популярный район Второй Речки. Вероятно, сказался повысившийся в последние годы объем предложения. А дешевыми по таким объектам сегодня помимо островных территорий являются Садгород, пос. Трудовое и ул. Снеговая. Средняя цена квадрата на Чуркине сегодня уступает средней по городу всего 6%.

Среди районов города по количеству предложений к продаже объектов вторичного рынка жилья в декабре лидировали Вторая Речка – 674, Чуркин – 619 и Центр – 458. Вероятно, их доли в течение этого года сильно не изменятся.

Ожидания и перспективы

Руководитель подразделения продаж владивостокского агентства недвижимости «Виктория» Светлана НАГОВИЦИНА считает, что на вторичном рынке жилья в 2015 году сформировался беспрецедентный за последние годы объем предложения, на 30-50% выше по сравнению с 2014 годом. С другой стороны, спрос упал до минимального, сократившись, в зависимости от сегмента, на 10-60%. Поэтому уровень цен продолжает держать курс на снижение.

Отсутствие в прошлом году традиционной активизации рынка в сентябре показало, что сегодняшняя ситуация на нем отличается от катаклизма 2008–2009 годов. Она характеризуется тем, что платежеспособный спрос населения упал всерьез и надолго, и рынку к этому все еще приходится приспосабливаться через снижение цен. Речь идет явно не о классическом кризисе, когда после спада достаточно быстро возобновляется экономический рост. С началом нового делового сезона, в минувшем сентябре, покупательская активность во Владивостоке увеличилась лишь на 10% по сравнению с провальными летними показателями.

Положение усугубляется отсутствием доступной ипотеки. Ее условия, даже при поддержке государства, снизили привлекательность этого банковского продукта: жилищных кредитов в 2015 году было взято на 40% меньше, чем в предыдущем, а просроченная задолженность по ним за это же время выросла на 33%. То есть заемщики теряют возможности обслуживать кредиты. При этом условия кредитования для них в этом году легче не станут.

Светлана Наговицына считает, что подавляющее большинство тех, кто сегодня действительно нуждается в улучшении жилищных условий, даже в более благополучные годы не имело возможности для покупки квартиры. А теперь и подавно. Соответственно, чтобы обеспечить нормальный уровень продаж на рынке, цены должны только снизиться. Только тогда жилье смогут покупать те, кто многие годы был отрезан от рынка. Те же, у кого средства на покупку квартир есть, уже в основном накупились, и вряд ли продавцам стоит на них сильно рассчитывать.

Поэтому в начале 2016 года заявленные цены будут постепенно приближаться к реальным, с учетом скидок и торга, которые лежат ниже формальных примерно на 10-15%. Снижение стоимости жилья может продолжиться и дальше, и по итогам этого года цены могут потерять в рублевом эквиваленте еще 15%.

Вероятно, больше всего просядут цены на жилье уровня бизнес-класса, по которому разрыв между сегодняшним уровнем цен и возможностями большинства покупателей существенно больше, чем по эконом- и комфорт-классу. Это объяснимо и тем, что именно в сегменте бизнес-класса, быстро росшем в последние годы, сегодня сосредоточен особенно большой объем предложения жилья.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.