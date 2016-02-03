В Приморье грузоперевозчики пригрозили забастовками

Жаркие дебаты разворачиваются в Приморском крае вокруг весенне-летнего периода ограничений движения грузового транспорта

Решение назревших проблем в сфере грузоперевозок пытались совместно выработать на прошлой неделе участники рынка и чиновники при участии бизнес-омбудсмена. В адрес уполномоченного уже поступило порядка двадцати обращений грузоперевозчиков, касающихся выдачи разрешений для движения по федеральным дорогам, внедрения системы взимания платы с автомобилей массой более 12 тонн «Платон» и других острых моментов. Именно поэтому и назрела необходимость проведения ситуационного анализа, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Особенно жаркие дискуссии развернулись вокруг весенне-летнего периода ограничений движения грузового транспорта. «Если раньше региональные трассы в указанный период вводили ограничение нагрузки с 6 до 5 тонн на ось, то сейчас мы получаем еще большее ограничение – до 3,5 тонн! То есть раньше дороги выдерживали больший вес и не разваливались, а тут внезапно испортились. Зачем еще больше ограничивать нагрузку на трассы? Чтобы на велосипедах по ним ездить или воздух возить?» - задал вопрос генеральный директор транспортной компании «Ольгерд» Юрий КАЛИНИН.

Чиновники, в свою очередь, оправдывались требованиями постановления правительства РФ, которое с 1 июля 2015 года четко прописало ограничения.

«Доходит до анекдотичных ситуаций, - делится Калинин. - Есть под Кипарисово маленький участок дороги – всего 16 км, - проезд по которому стоит просто огромных денег из-за несоответствия разрешенной массе. И перевозчику намного дешевле разгружать свой груз на две машины, проезжать этот кусок дороги и снова загружать его в одну. Проблема в том, что перегрузочных площадок нет, а значит, такие действия запрещены. И нет никакой альтернативы! Но, как обычно, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. И пока подобные ограничения можно объехать. Но когда и этого нельзя будет сделать, начнутся забастовки. И, может быть, тогда власти действительно обратят внимание на проблемы транспортной сферы и начнут искать компромиссы?»

«Мнение бизнеса всегда нужно учитывать, в том числе и в транспортной сфере. Исходя из моего опыта, могу сказать, что было миллион ситуаций, когда казалось, что ничего нельзя исправить. Но встречи с предпринимателями нередко открывали новые возможности решения проблем. И даже если исправить действительно ничего нельзя, это стоит обсудить с бизнесменами – возникнет хотя бы понимание того, почему власть сделала именно так, а не иначе. Ведь большинство спорных моментов возникает из-за недопонимания», - считает уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА.

Помощник председателя Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр КУПРИЯНОВ обозначил наиболее острые проблемы отрасли. Это неудобные схемы движения большегрузов по Владивостоку, неудовлетворительное состояние дорог в Приморском крае, значительные ограничения движения грузовых автомобилей в весенне-летний период и недостаточно тесное взаимодействие предпринимательского сообщества и муниципалитета города.

Замначальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим АКУЛЬШИН, в свою очередь, обвинил предпринимательское сообщество в отсутствии конструктивности предложений.

«Мы проводим встречи с грузоперевозчиками и обсуждаем изменения движения грузового транспорта во Владивостоке. Мы всегда готовы рассмотреть конструктивные предложения. Но зачастую от предпринимателей мы слышим только: «нам сейчас плохо, хотим, чтобы все было хорошо». А это не разговор», - парировал чиновник.

По словам Акульшина, желание грузоперевозчиков двигаться по всем дорогам города невыполнимо. «Мы организуем дорожную деятельность исходя из приоритетного принципа – безопасности, - акцентировал он. - Жизнь и здоровье жителей города стоят выше коммерческой прибыли. Владивосток имеет очень сложный рельеф, узкие улицы, которые строились не для грузового транспорта. И мы не можем просто так спилить «неудобные» знаки, так как в городе есть множество участков, где в силу особенностей рельефа, застройки двигаться на грузовике небезопасно».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.