Для бизнеса Приморья разложили налоговый пасьянс-2016

Деловая газета «Золотой Рог» представляет традиционный обзор нововведений в налогообложении

Ежегодно в налоговое законодательство вносятся изменения, направленные как на совершенствование налогового администрирования, так и на снижение налогового бремени на бизнес. Специально для Деловой газеты «Золотой Рог» специалисты краевого управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России рассказали об изменениях в налогообложении, вступивших в силу с 1 января 2016 года.

Отметим, что наибольшие поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет края, по данным УФНС, дают транспорт и связь (22,9% общих поступлений), оптовая и розничная торговля (16,1%) и обрабатывающие производства (12,9%). На платежи по налогу на прибыль организаций приходится порядка четверти всех налоговых поступлений.

О нововведениях в налогообложении юридических лиц и предпринимателей рассказала Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Приморскому краю. Изменения в налогообложении физических лиц и администрировании НДФЛ прокомментировала Ольга СЕМЕНАХА, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Приморскому краю.

Индивидуальные предприниматели уходят на «налоговые каникулы»

С 24 июля 2015 года на территории Приморского края Законом от 23.06.2015 №645-КЗ установлены «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу закона. При этом такие предприниматели должны применять упрощенную систему налогообложения (УСН) и осуществлять предпринимательскую деятельность в социальной или научной сфере. Налоговую ставку в размере 0 процентов могут применять данные категории плательщиков непрерывно в течение двух налоговых периодов. Под действие закона попадают научные исследования и разработки, деятельность в сфере образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, деятельность в области спорта, деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков.

С 1 января 2016 года вступил в действие закон Приморского края от 19.11.2015 № 713-КЗ. В соответствии с ним налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения устанавливается для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона № 713-КЗ и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Перечни видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели вправе применять ставку в размере 0 процентов, приведены в приложениях к указанным законам.

Не забудьте об авансовых платежах по налогу на прибыль

Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год (п. 1 ст. 285 НК РФ), по итогам которого уплачивается сам налог. Все платежи, которые организация перечисляет в бюджет в течение года, называются авансовыми. Налоговый кодекс предусматривает три способа их уплаты, причем выбор того или иного способа не всегда зависит от желания налогоплательщика.

По общему правилу авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляются по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев плюс ежемесячные платежи внутри каждого квартала (первый способ). Организация может добровольно перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли. В этом случае отчетными периодами будут признаваться месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания календарного года (второй способ). И, наконец, третий способ (для отдельных категорий налогоплательщиков) - внесение в бюджет авансовых платежей по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, без ежемесячных авансовых платежей.

В настоящий момент применять третий способ имеют право организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, не превышали в среднем 10 млн руб. за каждый квартал. С 1.01.2016 года этот лимит увеличен до 15 млн руб. С этой даты вступают в силу и изменения в отношении авансовых платежей, вносимых вновь созданными организациями.

Согласно п. 5 ст. 287 НК РФ (в действующей на сегодняшний момент редакции) вновь созданные организации вносят авансовые платежи за соответствующий отчетный период, если их выручка от реализации не превышала 1 млн руб. в месяц либо 3 млн руб. в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик с месяца, следующего за месяцем, в котором превышение имело место, вносит ежемесячные авансовые платежи. Таким образом, 1.01.2016 года вновь созданные организации будут вправе применять третий способ, если их выручка от реализации не превышала 5 млн руб. в месяц либо 15 млн руб. в квартал.

Налоговые новшества для малого бизнеса

Более 70% налогоплательщиков Приморского края применяют специальные налоговые режимы, самыми популярными из которых являются единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенная система налогообложения (УСН).

Стоит упомянуть о значениях коэффициентов-дефляторов, которые ежегодно обновляются Министерством экономического развития. При УСН коэффициент-дефлятор на 2016 год составляет 1,329.

Налогоплательщик утратит право применять УСН, когда его выручка превысит 79,74 млн рублей. Чтобы перейти на данный спецрежим с 2017 года, выручка за девять месяцев 2016 года должна быть не более 59,805 млн рублей.

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор. Его значение сохранилось на уровне 2015 года, то есть 1,798.

Список лиц, которым запрещено применять упрощенную систему налогообложения, пополнился. В п. 3 ст. 346.12 НК РФ приведены лица, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения, к таковым, например, относятся ломбарды и микрофинансовые организации. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников (персонала).

Индивидуальных предпринимателей, применяющих патент (ПСН), в 2016 году также ждут изменения. Ожидается, что они благоприятно отразятся на индивидуальных предпринимателях, поскольку патентная система заменяет уплату НДФЛ, налога на имущество, НДС (за исключением определенных операций) и выгодна им. Тем более что дополненные виды деятельности распространены среди индивидуальных предпринимателей.

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 232-ФЗ в конце 2015 года принят Закон Приморского края от 19.11.2015 № 712-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края», который начинает свое действие с 1.01.2016 года. Законом установлены следующие изменения:

1. Установлен размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности на 2016 год.

2. Установлена дополнительная дифференциация видов предпринимательской деятельности по таким видам деятельности, как «Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом» и «Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом», «Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными», «Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности».

3. Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения на территории Приморского края. Например, услуги общественного питания, производство кожи и изделий из кожи, производство молочной продукции, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, деятельность по письменному и устному переводу, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования, сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья.

Региональные власти реализовали право устанавливать для впервые зарегистрированных ИП на два года так называемые налоговые каникулы. Однако на подобную льготу могут рассчитывать не все ИП, а только те, кто впервые зарегистрировался в этом качестве, и применяет УСН или ПСН, и при этом ведет деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а для ПСН и в сфере бытовых услуг.

На территории края принято два законодательных акта, касающиеся «налоговых каникул».

Что касается налоговой отчетности в 2016 году по УСН и ЕНВД, то налоговую декларацию по УСН за 2015 год необходимо представить организациям не позднее 31 марта 2016 года, а индивидуальным предпринимателям – не позднее 30 апреля 2016 года.

Налоговым периодом по ЕНВД является квартал, поэтому декларация по ЕНВД представляется ежеквартально (ст. 346.30 НК РФ) в срок не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за налоговым периодом (кварталом). При этом временная приостановка деятельности не освобождает плательщика ЕНВД от представления декларации, за исключением случая, когда организация подавала в налоговую инспекцию заявление о снятии с учета по форме ЕНВД-3 (Письмо Минфина России от 15.04.2014 №03-11-09/17087). В настоящее время ФНС России работает над обновлением форм налоговых деклараций, с проектом которых можно ознакомиться на сайте regulation.gov.ru.

Инвесторам прописали преференции

Государственная поддержка регионов Российской Федерации осуществляется в нескольких направлениях, в том числе путем создания зон наибольшего благоприятствования и установления особых правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности на таких территориях. Президентом РФ подписан Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». А с 12.10.2015 года вступил в действие Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

В зону свободного порта вошло 15 муниципальных образований Приморского края, на территории которых расположены морские порты или пограничные переходы с сопредельными странами. На основании соответствующих постановлений Правительства РФ на территории края уже созданы ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский».

В настоящее время правое поле по созданию благоприятного инвестиционного климата полностью разработано. К началу 2016 года на территории края принят полный пакет законодательных актов, устанавливающий величины налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций.

Резиденты ТОРов и Свободного порта перешли на «ноль»

Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с законом, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (п.1.8 ст. 284 НК РФ).

В части краевого бюджета для российских организаций, получивших статус резидента ТОР, в отношении прибыли, полученной от соответствующей деятельности, установлены следующие ставки:

- в размере 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития;

- в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов (ст. 2.2 краевого закона от 19.12.2013 № 330-КЗ).

Для резидентов Свободного порта Владивосток по налогу на прибыль организаций действует аналогичный порядок предоставления льготных ставок, как и для резидентов ТОР, что ставит инвесторов в равные экономические условия.

Ставки в части краевого бюджета установлены статьей 2.3 краевого закона от 19.12.2013 № 330-КЗ и аналогичны ставкам для резидентов ТОР.

Для резидентов Особой экономической зоны промышленного типа (ОЭЗ) льготная ставка по налогу на прибыль организаций действует только в части краевого бюджета. В соответствии со ст. 2.1 краевого закона от 19.12.2013 № 330-КЗ в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, применяются ставки:

- в размере 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от деятельности на территории ОЭЗ;

- в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.

Резиденты, отвечающие условиям, установленным главой 3.3 НК РФ, и осуществляющие на территории Приморского края капитальные вложения в сумме не менее 50 млн рублей в течение не более трех последовательных лет или в сумме не менее 500 млн рублей в течение не более пяти последовательных лет, могут применять ставку размере 0 процентов в федеральный бюджет в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации РИП.

В части регионального бюджета статьей 1 краевого закона от 19.12.2013 № 330-КЗ установлена льготная ставка:

- в размере 0 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта;

- в размере 10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.

На льготное налогообложение вправе рассчитывать организации, даже если они не включены в реестр участников РИП, ТОР, ОЭЗ или СПВ, но реализуют инвестиционные проекты.

Организации, реализовавшие не ранее 1 января 2015 года капитальные вложения в сумме не менее 50 млн рублей в течение не более трех последовательных лет или в сумме не менее 500 млн рублей в течение не более пяти последовательных лет и не получившие статуса резидента по какому- либо из режимов благоприятствования инвестициям, могут воспользоваться возможностями по льготной ставке по налогу на прибыль в части краевого бюджета в соответствии со статьей 2 краевого закона от 19.12.2013 № 330-КЗ в размере 13,5 процента в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации услуг, осуществленных в результате реализации инвестиционного проекта.

Для возможности более быстрого достижения окупаемости вложенных инвестиций и достижения точки безубыточности в Приморском крае предусмотрели льготу по налогу на имущество организаций для вновь вводимых в эксплуатацию основных фондов.

Пунктом 3 статьи 2 Закона Приморского края 28.11.2003 года № 82-КЗ (с изменениями и дополнениями) для имущества организаций, вновь созданного и (или) приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав налоговой базы до начала реализации такого инвестиционного проекта, предусмотрены налоговые ставки в размере:

- 0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на баланс организации;

- 0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части.

Что касается земельного налога, то на основании п. 2 ст. 387 НК РФ представительным органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы по земельному налогу, основания и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Физлицам не стоит забывать про НДФЛ

Новая налоговая отчетность для налоговых агентов и меры ответственности за ее непредставление предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ.

Работодатели должны ежеквартально отчитываться по НДФЛ. Налоговые агенты обязаны в течение месяца, следующего за первым кварталом, полугодием и девятью месяцами, подавать в инспекцию расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Расчет за год подается не позднее 1 апреля следующего года.

В расчете отражается обобщенная информация по всем физическим лицам: суммы начисленных и выплаченных им доходов, предоставленные им вычеты, исчисленные и удержанные суммы налога, а также другие данные, которые нужны для определения суммы НДФЛ. ФНС России Приказом от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450@ утвердила форму 6-НДФЛ, по которой подается расчет, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме.

Расчет подается в электронной форме. Однако если число физлиц, получивших доходы от налогового агента за год, составляет до 25 человек, то он может направить этот документ на бумажном носителе (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ).

С 1 января 2016 года удержанный НДФЛ должен быть перечислен не позднее даты, следующей за днем выплаты дохода (изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ). Это общее правило установлено в п. 6 ст. 226 НК РФ. Исключение касается отпускных и пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком). Удержанный с них НДФЛ нужно перечислять в бюджет не позднее последнего дня месяца, в котором они выплачены.

До 2016 года дата перечисления НДФЛ в бюджет зависела, например, от дня получения налоговым агентом средств в банке, перевода с его счета на счет физлица либо фактического получения физлицом дохода.

До штрафа лучше дело не доводить

Так, за непредставление в срок ежеквартального расчета по НДФЛ налоговому агенту грозит штраф. В соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ за каждый полный или неполный месяц нарушения установленного срока подачи расчета по исчисленным и удержанным суммам НДФЛ взыскивается 1 тыс. рублей.

Налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств в том случае, если расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

В соответствии с новой ст. 126.1 НК РФ за каждый поданный документ с недостоверными сведениями налоговый агент заплатит 500 руб. Освобождение от ответственности возможно, если налоговый агент представит уточненные документы в инспекцию до того, как узнает, что она обнаружила недостоверность поданных сведений.

Пени за просрочку уплаты налога возросли. Это связано с тем, что пени за несвоевременное перечисление налога зависят от ставки рефинансирования. С 2016 года ЦБ РФ не устанавливает ее самостоятельное значение: она равна ключевой ставке, которая составляет 11% (Указание Банка России от 11.12.2015 №3894-У). Cтавка рефинансирования была меньше - 8,25%.

Квартальные расчеты ф. 6-НДФЛ и отчетность по каждому физическому лицу по итогам налогового периода ф. 2-НДФЛ нужно представлять в налоговый орган по месту учета налогового агента. При этом Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ (п. 2 ст. 230 НК РФ) установлено, что:

- российские организации, имеющие обособленные подразделения, должны будут представлять отчетность в инспекцию по месту нахождения обособленных подразделений;

- крупнейшие налогоплательщики могут представлять отчетность в инспекцию по месту учета либо в инспекцию по месту учета по соответствующему обособленному подразделению (отдельно по каждому);

- индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением ЕНВД и (или) патентной системы, будут представлять отчетность в отношении своих работников в инспекцию по месту своего учета в связи с осуществлением указанной деятельности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.