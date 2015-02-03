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Находкинский морской рыбный порт ушел от банкротства
Как и предполагал «Золотой Рог», китайские и южнокорейские инвесторы, вложившие миллионы долларов в проект контейнерного терминала в Находкинском морском рыбному порту, остались при своих интересах.
Арбитражный суд Приморского края утвердил подписанное ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) с кредиторами мировое соглашение и прекратил производство по делу о его несостоятельности.
«Такие договоренности позволят порту продолжить полноценную деятельность, сохранив при этом более 300 рабочих мест и потенциал для дальнейшего развития», - отмечается в сообщении Дальневосточной транспортной группы (ДВТГ), контролирующей около 90% акций НМРП.
Арбитражный суд Приморского края 19 февраля 2014 года ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «НМРП» по иску ЗАО «Альянс Контейнер» (Хабаровск, входит в ДВТГ) в связи с непогашенной задолженностью в размере 10 млн 360,5 тыс. рублей, подтвержденной судебным решением. 25 сентября акционеры НМРП на внеочередном собрании одобрили мировое соглашение с целью прекращения процедуры наблюдения.
Напомним, что ОАО «НМРП» в 2010 году получило беспроцентный заем в ЗАО «Находкинский международный терминал» (НМТ) на строительство в порту контейнерного терминала в сумме 76 млн рублей или $2,5 млн. Вот из-за этого займа НМРП и мог обанкротиться, потому что ЗАО «НМТ», так и не дождавшись строительства терминала, отсудило свои вложения (по исполнительным производствам, возбужденным на основании вступивших в силу судебных актов, на общую сумму 80,249 млн рублей). Однако, пока руководство НМРП всеми способами уклонялось от исполнения вступивших в силу судебных решений о взыскании долга, появилось ООО «Альянс Контейнер» с заявлением о признании ОАО «НМРП» банкротом. Мавр сделал свое дело…
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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