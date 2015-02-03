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Уже пять инвесторов готовы вложиться в промпарк "Надеждинский" в Приморье
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел совещание по вопросу создания Надеждинского промышленного парка. Открывая совещание, глава региона отметил, что заявка на создание территории опережающего развития в Надеждинском районе уже направлена в Минвостокразвития.
«Проект был рассмотрен на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. Промышленный парк «Надеждинский» вошел в число приоритетных проектов для размещения в Дальневосточном регионе. Разработанную концепцию площадки поддерживают независимые эксперты и бизнес-сообщество», – заявил Владимир Миклушевский.
Как доложил директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай ДУБИНИН, проект предусматривает создание инвестиционной площадки общей площадью 806 гектаров. Она будет обеспечена дорожной и инженерной инфраструктурой.
«В качестве резидентов парка рассматриваются инвесторы с проектами машиностроения, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, производства строительных материалов, производственной логистики. Все проекты ориентированы на экспорт и импортозамещение», – отметил Николай Дубинин.
«Всего на рассмотрение поступило пять заявок от инвесторов на включение в перечень резидентов парка. Это проекты создания производств пластиковой тары и упаковки, полимер-композитных изделий, строительных материалов», – доложил он.
На территории парка «Надеждинский» возможно разместить до 30 инвесторов. Для этого будет создана единая схема обеспечения парка транспортной, дорожной и инженерной инфраструктурой с точками подключения участка каждого резидента. В настоящее время продолжаются работы по созданию инфраструктуры.
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