В Приморье можно зарегистрировать новое предприятие всего за 10 дней

45 предпринимателей Приморья уже воспользовались услугами пилотного офиса по предоставлению услуг регистрации предприятий по принципу «одного окна». Отделение открыто на базе краевого МФЦ и Сбербанка России.

Если раньше регистрировать предприятие приходилось в течение 22 дней, то сейчас это реально сделать за 10. При этом лучшая практика российских субъектов составляет 11 дней. Проведенная работа направлена на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в регионе. О ее промежуточных итогах рассказал первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО в ходе видеоконференции, которую провел заместитель министра по развитию Дальнего Востока Олег СКУФИНСКИЙ.

Совещание с дальневосточными субъектами было посвящено распространению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах.

По словам Олега Скуфинского, в этом году предприниматели всех регионов страны дадут оценку усилиям власти по улучшению инвестиционного климата.

«В марте будет завершен опрос предпринимателей, они дадут свою оценку инвестклимату. Анализ оценок по всем субъектам будет представлен летом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге», - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что развитию Дальневосточного региона уделяется серьезное внимание со стороны руководства страны, поэтому необходимо усилить работу в этом направлении и показать достойные результаты.

О работе, проделанной в Приморье, рассказал первый вице-губернатор Александр Костенко. По его словам, в прошлом году регион попал в число пилотных по апробации Национального рейтинга.

«Итоги опроса помогли скорректировать нашу работу по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата и направить усилия на решение точечных задач. Работа проводится в тесном взаимодействии с бизнесом. Прежде всего, она нацелена на то, чтобы предприниматели почувствовали реальные изменения, поэтому их мнения и предложения учитываются», - отметил заместитель главы Приморья.

Так, в регионе создан проектный офис, в который вошли заместители руководителя края, руководитель представительства Агентства стратегических инициатива в ДФО, представители общественных объединений предпринимателей и эксперты.

«Совместно разработан комплекс из 19 дорожных карт, которые определяют ответственные органы исполнительной власти, федеральных структур и местного самоуправления. В качестве показателей, которые стоит задача достичь, мы брали лучшие региональные практики», - пояснил первый вице-губернатор.

Например, дорожная карта департамента экономики и стратегического развития Приморского края включает в себя блок вопросов, связанных с поддержкой инвесторов и развитием малого предпринимательства.

Дорожная карта департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направлена на улучшение процедур регистрации земельных участков и прав собственности.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.