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"Газпром" не отказывается от запланированных СПГ проектов
03 Февраля 2015, 15:19 | Приморье
Доля сжиженного природного газа собственного производства в торговом портфеле ОАО "Газпром" к 2025 году может увеличиться до 80%, а поставки могут достичь 25 млн тонн в год, отметил заместитель председателя правления газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ во время презентации компании ко Дню инвестора в Гонконге, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на агентство Прайм.
Реализации этой задачи должно способствовать прежде всего развитие собственных проектов компании по производству СПГ, а именно Балтийского СПГ, "Владивосток-СПГ", а также расширение завода "Сахалин-2". Проекты позволят обеспечить уникальную географическую гибкость поставок", считает Медведев.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Надежда Воронцова
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