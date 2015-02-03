"Газпром" не отказывается от запланированных СПГ проектов

Доля сжиженного природного газа собственного производства в торговом портфеле ОАО "Газпром" к 2025 году может увеличиться до 80%, а поставки могут достичь 25 млн тонн в год, отметил заместитель председателя правления газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ во время презентации компании ко Дню инвестора в Гонконге, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на агентство Прайм.

Реализации этой задачи должно способствовать прежде всего развитие собственных проектов компании по производству СПГ, а именно Балтийского СПГ, "Владивосток-СПГ", а также расширение завода "Сахалин-2". Проекты позволят обеспечить уникальную географическую гибкость поставок", считает Медведев.