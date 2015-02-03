Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские депутаты приняли закон об участии края в проектах государственно-частного партнерства
Первая сессия Законодательного собрания Приморского края в наступившем году выдалась недолгой. Депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов.
«Повестка в начале года не очень напряженная, - прокомментировал спикер Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. - В центре внимания – вопросы недвижимости. На рассмотрение вынесен большой пакет законопроектов о передаче части объектов собственности с уровня поселений на уровень муниципальных районов. Работа рутинная, но ее необходимо сделать. Это продолжение нашей деятельности, связанной с новой редакцией закона о местном самоуправлении. В связи с созданием Владивостокской агломерации необходимо урегулировать вопросы, связанные с территориальным планированием, дорожным строительством, общей строительной политикой».
При утверждении повестки парламентарии сняли с рассмотрения законопроект о повышении налога на имущество физлиц. Документ, внесенный на рассмотрение краевого парламента администрацией Приморья, вводит новую систему расчета налога - на основе кадастровой стоимости жилья (до сих пор использовалась инвентаризационная стоимость). Это федеральный тренд, и проектом было предусмотрено, что новая система вступит в действие уже с 1 января 2016 года.
Однако предварительные расчеты, проведенные Управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, показали, что в результате сумма налога на имущество для владельцев типовых квартир может увеличиться в два, три, а для кого-то и в десять раз. В условиях экономической нестабильности дополнительная финансовая нагрузка для многих приморцев будет весьма ощутимой. Поэтому перед рассмотрением резонансного законопроекта депутаты посчитали нужным передать документ для обсуждения в Общественную палату Приморского края, профильные экспертные советы и другие общественные институты. Губернатор поддержал предложение законодателей.
Если же говорить об утвержденных законопроектах, то во втором и третьем чтениях парламентарии приняли закон «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства». Цель законопроекта, подготовленного краевыми депутатами, – привлечение инвестиций в экономику региона, в документе подробно расписаны полномочия всех ветвей краевой власти и ответственность сторон, участвующих в реализации проектов ГЧП. Новый закон определяет порядок предоставления в аренду земельных участков и недвижимости, необходимых для реализации инвестпроекта и находящихся в собственности Приморского края. Предусмотрены также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и выделение субсидий частным партнерам, работающим в рамках соглашения о ГЧП.
Поправка, внесенная депутатами продовольственного комитета ко второму чтению, открывает дополнительные возможности по привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство.
По расчетам краевого департамента экономики и стратегического развития, принятие закона позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства для реализации производственных проектов, а также обеспечить приток частных инвестиций в экономику края в размере 200-300 млрд рублей ежегодно.
В первом чтении были приняты поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края». Здесь уточняется вопрос о сроке аренды земли для молодых семей и семей с двумя детьми. Согласно Земельному кодексу РФ, этот срок не может превышать 20 лет.
Напомним, что закон Приморского края предусматривает бесплатную передачу земельного участка в собственность при условии, что арендатор в течение пяти лет построит и зарегистрирует дом (говоря казенным языком – объект индивидуального жилищного строительства). Зампред комитета по продовольственной политике и природопользованию Юрий КОРНЕЕВ пояснил: в случае если семья по уважительной причине не успела построить дом в пятилетний срок, работы можно будет продолжать, но земля должна находиться в аренде не более 20 лет.
Бурную дискуссию в приморском парламенте вызвал вопрос о продаже самоходной баржи «Катер СБ», которая находится в собственности края. По закону подобные вопросы администрация края обязана согласовывать с депутатами. Как выяснилось, баржа была приобретена КГУП «Примтеплоэнерго» в 2008 году за 2 млн рублей для доставки топлива в Тернейский район. После покупки «Примтеплоэнерго» потратило на ремонт баржи еще 15 млн рублей, после чего судно выполнило четыре рейса. Затем эксплуатация баржи была признана нерентабельной, со временем ее балансовая стоимость снизилась с 17 до 13,7 млн руб., а реальная рыночная стоимость на сегодняшний день оценивается в 10 млн руб.
Представитель КГУП добавил, что судно, которое купили для перевозки топлива, для этих целей изначально приспособлено не было (строго говоря, это даже не баржа, а плашкоут). Поэтому его отказывались обслуживать в портах. Судно можно было переоснастить и оформить как нефтеперевозящее, но оказалось, что это очень дорого. Итог неутешителен: с конца 2012 года баржа стоит на приколе, «Примтеплоэнерго» оплачивает ее содержание и охрану, что ежегодно обходится в сумму более 2 млн рублей.
Эта история вызвала бурю негодования в Законодательном Собрании, сразу несколько депутатов заявили, что необходимо найти виновных, которые должны ответить за разбазаривание бюджетных средств. Подводя итог дискуссии, Дмитрий НОВИКОВ предложил отправить дело на рассмотрение в Контрольно-счетную палату, которая должна проверить обоснованность всех затрат. Тем не менее, по мнению большинства парламентария, дать согласие на продажу баржи нужно как можно скорее, иначе каждый год из краевого бюджета придется выделять более 2 млн рублей на содержание судна.
Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- Приключения ковбоя в Приморье
- В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры
- Долги скрылись в Гонконге
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Владивосток заполонили алкомаркеты
- "Дальневосточная птица" попала в ощип
Новости раздела
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- Непойманного краба уже поделили в Москве
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- "Ростелеком" зарядил бизнес Приморья драйвом
- Приключения ковбоя в Приморье
- Бизнесу Приморья стала доступна услуга цифрового подбора персонала
- В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"