Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Промагрофонд" гарантирует права застрахованных лиц
ЗАО «НПФ «Промагрофонд» стало одним из первых негосударственных пенсионных фондов, вступивших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
23.12.2014 Банк России вынес положительные заключения о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».
1 января 2015 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» внесла ЗАО «НПФ «Промагрофонд» в реестр НПФ - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. Вступление в систему гарантирования прав застрахованных лиц позволяет Фонду вести дальнейшую деятельность в области обязательного пенсионного страхования, подтверждает его надежность и гарантирует обеспечение устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами.
Досье "Золотого Рога": ЗАО «НПФ «Промагрофонд» – один из самых крупных российских НПФ, основан в 1994 году. За годы работы успешно пережил все кризисы, ни разу не нарушив своих обязательств перед клиентами. Общее количество клиентов Фонда - более 1,8 млн человек.
На территории Приморского края действует Филиал фонда. По вопросам перевода накопительной пенсии и пенсионных выплат можно обращаться по телефону: +7 924-520-80-10. Более подробная информация о фонде на www.promagrofond.ru. Реклама.
Новости тематики
- Соцстрах ударился в цифровизацию
- Страховые потери года
- "ХОСКА" осталась без лицензий
- Страховая группа "Хоска" уходит из ОСАГО
- Аграрии региона остались без страховых выплат
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- Полис со знаком плюс
- Страховая аптечка
- В Приморье страховщики теряют рынок автокаско и добровольного медицинского страхования
- В Приморье страховщики уезжают от посредников
Новости раздела
- Во Владивостоке откроется экспресс-биржа труда
- На севере Приморья отмечено трепанговое изобилие
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- Непойманного краба уже поделили в Москве
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- "Ростелеком" зарядил бизнес Приморья драйвом
- Приключения ковбоя в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе