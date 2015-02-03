"Промагрофонд" гарантирует права застрахованных лиц

ЗАО «НПФ «Промагрофонд» стало одним из первых негосударственных пенсионных фондов, вступивших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

23.12.2014 Банк России вынес положительные заключения о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

1 января 2015 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» внесла ЗАО «НПФ «Промагрофонд» в реестр НПФ - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. Вступление в систему гарантирования прав застрахованных лиц позволяет Фонду вести дальнейшую деятельность в области обязательного пенсионного страхования, подтверждает его надежность и гарантирует обеспечение устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «НПФ «Промагрофонд» – один из самых крупных российских НПФ, основан в 1994 году. За годы работы успешно пережил все кризисы, ни разу не нарушив своих обязательств перед клиентами. Общее количество клиентов Фонда - более 1,8 млн человек.

На территории Приморского края действует Филиал фонда. По вопросам перевода накопительной пенсии и пенсионных выплат можно обращаться по телефону: +7 924-520-80-10. Более подробная информация о фонде на www.promagrofond.ru. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.