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Реальные доходы жителей Приморья начали снижаться
Статистики Приморского края начали озвучивать первые итоги прошедшего года
2014 год, учитывая ситуацию в экономике страны, наверняка станет той докризисной планкой, с которой в ближайшие годы станут сравнивать социально-экономические показатели, пишет газета "Золотой Рог".
Судя по предварительным данным статистики, как минимум до конца 2014 года благосостояние приморцев неуклонно росло. Правда, вместе с зарплатами рос ценник на товары и услуги, в связи с чем реальные доходы жителей края в последние месяцы 2014 года начали снижаться.
Средняя начисленная заработная плата, по данным за январь-ноябрь 2014 года, составила 31686,2 руб. Это на 9,6 процента больше, чем за январь-ноябрь 2013 года. Но проявились и негативные тенденции: реальная заработная плата в октябре и ноябре 2014 года оказалась ниже, чем в те же месяцы годом ранее (98,1 и 95,3 процента соответственно). До этого в течение всего года реальная зарплата приморца на 3-4 процента превышала прошлогодние показатели. Покупательная способность населения в минувшем году продолжала расти – правда, эти данные не учитывают декабрь, когда произошел скачок цен на ряд продуктов. В 2014 году среднестатистический житель Приморья мог позволить себе купить больше мяса, муки, овощей и фруктов, чем в 2013-ом. Исключение составили сливочное масло, рис и картофель.
Зато ускорение инфляции заметно отразилось на других показателях. Например, индекс потребительских цен в декабре 2014 года составил 112 процентов к декабрю 2013-го, причем быстрее всего растут как раз продовольственные товары (+15,3 процента за год). Рекордными темпами растут в цене мясные и молочные продукты (абсолютный лидер здесь – мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, плюс 34,8 процента к декабрю 2013 года). В целом же стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье в декабре 2014 года была на 9,4 процента выше, чем годом ранее. И по данным еженедельного мониторинга, быстрый рост цен на продукты продолжился и в январе 2015 года: практически все виды продуктов подорожали не менее чем на 5 процентов.
В то же время кризис пока не отразился на рынке труда. Численность экономически активного населения в декабре 2014 года составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 1062,9 тыс. человек, или 54,8 процента общей численности населения края. В государственных учреждениях службы занятости населения на конец ноября зарегистрировано в качестве безработных 13,8 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 7,2 процента, а уровень зарегистрированной безработицы – 1,3 процента, что находится на уровне средних показателей 2014 года.
МНЕНИЕ
Виктор БЕЛКИН, доктор экономических наук, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ:
- Общая тенденция 2015 года – в том, что реальные доходы жителей Приморья продолжат падать. Тем более, что тарифы продолжают повышаться, вводятся новые налоги. Но для работников разных отраслей и эффект будет разным. Однозначно можно сказать, что бюджетники, военные, пенсионеры, несмотря на номинальный рост зарплат и пенсий, ощутят снижение уровня жизни. Еще сильнее пострадают работники банковского сектора: некоторые банки могут вовсе прекратить существование, а оставшимся работникам вряд ли стоит ждать роста зарплат. Спад авторынка отразится на заработках тех, кто занимается производством и продажей автомобилей.
Зато выиграть могут те, кто занят в отраслях, ориентированных на экспорт, ведь доход компании в этой сфере получают в валюте. Определенный потенциал есть и у сельского хозяйства с его коротким циклом производства: создавшиеся условия дают сельхозпроизводителям возможность увеличить выручку.
Валерия ЧУЧМАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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