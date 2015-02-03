Рыбный кластер в Приморье может быть помещен в ТОР

На этой неделе институт Номура вновь представит на обсуждение проект рыбоперерабатывающего кластера, планируемого к размещению на территории Приморского края, сообщил сегодня директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ.

- Этот проект остается актуальным для Приморского края, - сказал он, отвечая на вопрос газеты «Золотой Рог». – Во время публичного представления разработчиком этого проекта в конце прошлого года, в него был внесен ряд предложений, требующих доработки. Институт Номура вновь готов представить материалы проекта на одобрение. Я надеюсь, что это проект будет включен в федеральные госпрограммы. Он направлен в Минвостокразвития, как проект, претендующий на размещение на Территории опережающего развития. Площадкой этого проекта является мыс. Виноградный в верховье Уссурийского залива (Шкотовский район).

Александр Передня подчеркнул, что это одно из идеальных мест для размещения ТОРа, учитывая, что свободная площадь земли, ранее занимаемая военным ведомством, позволяет разместить там несколько промышленных объектов, что в итоге удешевит строительство необходимой для развития ТОРа инфраструктуры.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.