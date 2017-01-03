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В Приморье патенты стали дешевле
Стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в Приморье дифференцировали по территориям
Введение патентной системы налогообложения в 2013 году отвечало предшествующим чаяниям многих индивидуальных предпринимателей нашего края. Но в дальнейшем стало очевидно, что установление единого параметра, а точнее единого потенциального дохода для видов деятельности, осуществляемых в разных районах, селах, городах Приморья, не совсем справедливо, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Закон Приморского края от 29.11.2016 г. № 29-КЗ внес изменения в краевой закон от 13.11.2012г. «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края». Всего определено семь групп действия патентов (и их стоимости) по муниципальным районам и округам. Нововведения начинают действовать с 1 января 2017 года.
Каждой территории – по своему патенту
Сегодня индивидуальные предприниматели, направляющие заявление в налоговые инспекции о предоставлении им патента и его оплате, должны помнить, что, если они ведут бизнес в нескольких населенных пунктах или муниципальных округах (даже по одному виду деятельности), в каждой из налоговых инспекций они должны получить патент.
Итак, основой закона является предполагаемый доход по видам деятельности, разрешенным к применению патента. Его размер и фактически стоимость патента (6% от потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода) для ИП, придерживающегося одного вида деятельности, в течение предыдущих трех лет были фактически заморожены (но при осуществлении нескольких видов деятельности было необходимо оплатить стоимость нескольких патентов). Патент был рассчитан для 63 направлений бизнеса, включая торговлю, парикмахерские услуги, производство продуктов питания, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования и многое другое.
По словам президента Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галины ТКАЧЕНКО, установление единого размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода во Владивостоке, Арсеньеве или селе Перетычиха было однозначно неправильно. Долгое время велись дискуссии о том, как изменить обсуждаемые величины предполагаемого дохода, применить соответствующий коэффициент для отдельных территорий края.
На практике оказалось, что, например, патенты в розничной торговле, даже с учетом проведенных изменений, оказались невостребованы. Во многом по причине того, что их применение возможно лишь с учетом наличия у предпринимателя стационарных торговых точек, площадь которых ограничена 50 кв. м. Кроме того, стоимость патента не уменьшает страховые взносы в ПФР.
Всего определено семь групп действия патентов:
1) Артемовский городской округ, Надеждинский муниципальный район;
2) Арсеньевский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Партизанский городские округа, городские округа Большой Камень, Спасск-Дальний, ЗАТО город Фокино, Михайловский, Партизанский муниципальные районы;
3) Владивостокский, Находкинский, Уссурийский городские округа;
4) Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы;
5) Тернейский муниципальный район;
6) Дальнереченский, Спасский, Хасанский, Черниговский, Чугуевский муниципальные районы;
7) Красноармейский, Лазовский, Ольгинский муниципальные районы.
Галина Ткаченко считает, что законодатели, приняв новую редакцию закона, напрямую выполняют указание Налогового кодекса РФ. Гл. 26.5 ст. 346.43 п. 8 кодекса позволяет субъектам РФ в целях установления размеров потенциально возможного индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию субъекта по территориям действия патента, то есть по муниципальным образованиям.
Исключением названы патенты, указанные в пунктах 10, 11, 32, 33; 34; 46 (пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, перевозки грузов и пассажиров морским транспортом, услуги по предоставлению сбыта сельскохозяйственной продукции, розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и нестандартной торговой сети - в необорудованных точках, может быть включена разносная торговля). Вместе с тем уже сегодня наши приморские предприниматели берут патенты и в других субъектах Федерации ДФО, к примеру на Камчатке по морским грузоперевозкам.
В свою очередь, законодатели Приморья в новой редакции закона определили территорию действия патентов, за исключением выше обозначенных сфер деятельности. Стоимость патента для них осталась единой для всего края. Вместе с тем не ограничили пункт 34 – переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, хотя данное решение представляется логичным.
Патенты различны по цене
С 1 января 2017 года потенциально возможный доход (а значит, и стоимость патента) будет отличаться для предпринимателей Владивостока и Дальнереченска, Находки и Лазовского района и т.д. Для микробизнеса небольших поселений и городов приобретение патента станет дешевле.
К примеру, стоимость патента для индивидуального предпринимателя из Чугуевского района (потенциальный годовой доход - 208 065 рублей) станет ниже, чем для бизнесмена из Находки (320 100 рублей). Одновременно патент необходимо получить в каждом налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности. Если бизнес (пусть даже по одному направлению) осуществляется в нескольких районах и городах, тогда предпринимателю придется выплачивать стоимость нескольких патентов. В данном случае место постановки на учет роли не играет.
Галина Ткаченко обращает внимание на то, что Владивостокский, Уссурийский, Находкинский городские округа по стоимости патентов для ИП уравнены (с учетом 63 видов деятельности, стоимость каждого определяется отдельно). Тем не менее размер потенциально возможного к получению дохода сформирован по округам, но так же, как и раньше, зависит от количества наемных работников.
Как поясняют специалисты УФНС России по Приморскому краю, если налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность по месту жительства в г. Находке и еще в г. Артеме и желает применять в отношении этого вида деятельности только патентную систему налогообложения, ему следует получить патент как в налоговой инспекции по г. Находке, так и в налоговой инспекции, администрирующей территорию г. Артема, то есть в МИ ФНС России № 10 по Приморскому краю.
Если предприниматель осуществляет деятельность на территориях муниципальных образований, которые относятся к одной налоговой инспекции, но входят в различные территории, определенные законом № 29-КЗ, то налогоплательщик также должен получить патенты в этом налоговом органе, но отдельно для каждой территории, на которой осуществляется деятельность. В данном случае стоимость патентов также будет различна.
Например, если деятельность осуществляется в Партизанском и в Лазовском районах, которые относятся к МИ ФНС России № 8 по Приморскому краю, но входят в различные территории, определенные Законом № 29-КЗ, то индивидуальный предприниматель должен получить два патента в МИ ФНС России № 8 по Приморскому краю.
Ряд экспертов признают, что ранее стоимость патента во многом была выгодна тем предпринимателям, которые имели несколько салонов или точек, например, по ремонту автотранспорта. Сегодня предприниматели, имеющие филиалы в разных городах края, заплатят больше. А стоимость патента для СТО, действующего лишь в селе Уборка, станет выгоднее. Если же вы приобретете патент, например, по одному виду деятельности в Лесозаводске, то в Дальнереченске и Красноармейске он будет недействителен, его надо приобретать для каждой из территорий.
Зачем наступать на те же грабли?
Эксперты отмечают, что сегодня с изменением патентного налогообложения государство проходит аналогичную ситуацию, что и с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД). Речь о применении коэффициентов по территориальным уровням уплаты шла долгое время. Сегодня эта система также отдельная головная боль для бизнеса, ее хотят ликвидировать к 2020 году.
Предпринимательское сообщество должно понять, что это невыгодное мероприятие, и обращаться в соответствующие инстанции, дабы предупредить ошибку. ЕНВД сегодня работает по понятным для бизнеса правилам. Данная льготная система налогообложения позволила и в целом вывести предпринимательское сообщество из тени. Зачем сегодня наступать на те же грабли? Вопрос остается открытым.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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