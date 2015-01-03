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ООО "Дальстройбизнес II" в первом квартале 2015 года, скорее всего, отправит основной состав компании "в отпуск"
"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"
Александр СУББОТИН, генеральный директор компании ООО «Дальстройбизнес II»:
- На совещании совета СРО «Альянс строителей Приморья» я предложил членам нашего объединения в первом квартале саботировать все государственные аукционы. К сожалению, коллеги меня не поддержали, но они итак вряд ли будут выходить на аукционы. Дело в том, что по объектам, которые будут играться в первом квартале, заложены цены и расценки 2014 года. Но по ним работать уже нельзя! Мы и не будем. А те компании, что ранее выигрывали аукционы на переходящие объекты, которые надо достраивать в 2015 году, можно считать, уже банкроты.
В наступающем новом году по отрасли грозит пройти большое сокращение. В первом квартале я, скорее всего, отправлю основной состав компании «в отпуск». Сейчас мы заканчиваем крупные объекты, а в начале 2015 года те, кто останется, будут заняты на мелких объектах. Сейчас пока выплачиваю людям зарплату, авансы, может быть, к празднику - и премию, но в следующем году будет очень тяжело.
Конечно, кто-то попытается уйти работать на черный рынок, но он тоже не безграничный. А средний класс, на заказы которого можно было бы рассчитывать еще недавно, можно считать, теперь практически исчез.
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