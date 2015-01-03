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Елена Рауд: Нам - россиянам - желаю высокой производительности труда
03 Января 2015, 20:34 | Приморье
"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"
Елена РАУД, генеральной директор Дальневосточной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех»:
- Я не ожидаю в смысле «верю, а вдруг» и «хоть бы», а ожидаю как отдачу на стратегически заложенное в этом году: стабильной ситуации в консалтинге и растущего интереса к обучению, таких же как сейчас гармоничных отношений с любимым мужем и развития карьеры дорогого сына, здоровья и благополучия. Всем нам - россиянам - желаю высокой производительности труда и ответственности за свои результаты. И, как следствие, УСПЕХА!
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Теги: учебный центр «успех»
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