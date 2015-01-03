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"Ростелеком" планирует завершить модернизацию центров продаж и обслуживания на Дальнем Востоке
"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"
Александр БЕЛЕЙЧЕВ, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»:
- В наступающем 2015 году компания продолжит проекты, направленные на повышение уровня клиентского сервиса и качества услуг связи. «Ростелеком» планирует завершить модернизацию центров продаж и обслуживания на Дальнем Востоке, внедрив в офисах такие сервисы, как электронная очередь и терминалы самообслуживания. Мы меняем схему обслуживания и предоставления услуг, делаем ее более удобной для наших клиентов.
В 2015 году мы продолжим проекты по реконструкции внутризоновых сетей. Во всех дальневосточных регионах «Ростелеком» будет строить новые оптические сети по технологиям MetroEthernet и GPON. Также продолжит реализацию федерального проекта по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке, что позволит обеспечить услугами широкополосного доступа в Интернет населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек.
В новом году мы планируем завершить строительство наземной и подводной части волоконно-оптической магистрали Камчатка - Сахалин - Магадан. Строительство подводной ВОЛС - один из самых масштабных и значимых проектов из числа реализуемых компанией на Дальнем Востоке в последние годы. Реализация этого проекта значительно улучшит качество связи в Магаданской области и Камчатском крае.
От лица компании «Ростелеком» и от себя лично поздравляю читателей с наступающим Новым годом и Рождеством!
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