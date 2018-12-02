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Спецоперация по аресту косаток и белух началась в бухте Средняя Приморского края
Сотрудники адаптационного центра в бухте бьют тревогу, в одном из вольеров найдена бутылка с "Белизной"
2 декабря около 11.30 несколько военных грузовиков с силовиками прибыли на территорию адаптационного центра в бухте Средняя Приморского края, где содержатся морские звери.
Как рассказывают сотрудники адаптационного центра, силовики по заданию следователей Следственного комитета РФ по Приморскому краю удалили от животных почти весь обслуживающий персонал, включая тренеров и ветеринаров.
Пока неясно, что происходит в вольерах, у сотрудников забрали телефоны. Но ранее Следственный комитет был намерен с помощью сканера считать чипы животных, чтобы провести процедуру ареста. Однако как это будет происходить ветеринары и тренеры животных не знают. Будут ли их воспитанников поднимать из воды или заводить сеть внутри вольеров.
Сотрудники адаптационного центра бьют тревогу, в одном из вольеров найдена бутылка с «Белизной». Неизвестно, как она туда попала, и мог ли кто-то намеренно вылить хлорку в воду. Работники базы уверены, что необходимо было пригласить экспертов и экологов, чтобы исключить проблемы для животных.
Компании-собственники животных просят руководство следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю разрешить ветеринарам присутствовать. Есть опасения, что могут пострадать водолазы, которых привезли следователи. Косатки могут утопить водолазов, если у них нет опыта общения с животными.
Как ранее писал ZRPRESS.Ru в Приморье «Дело косаток» вновь в центре внимания. Ленинский суд арестовал китов.
«Арест морских зверей и изъятие их у собственников произведено с нарушениями и впоследствии может привести к массовой гибели морских зверей», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в юридической компании «Высоцкий, Шейнин и партнеры».
По словам юристов, арестованные и переданные на ответственное хранение млекопитающие не имеют индивидуальных признаков (кличка, инвентарный номер, метка) позволяющих их идентифицировать. Кроме того, новая норма закона о хранении животных не позволяет владельцам кормить их и проводить ветеринарное наблюдение.
Средств на содержание "арестованных" косаток и белух в Приморье хватит на пару недель
Собственники животных уже высказывают тревогу, что действия следствия приведут к тому, что их воспитанники, с которыми занимались тренера уже несколько месяцев, имеют все шансы погибнуть от стресса и голода. По словам директора компании «Океанариум ДВ» Александра БРОННИКОВА (собственник 3 косаток и 23 белух), «процедура ареста не определила, какой государственный орган обязан по закону заниматься кормлением, водолазным обслуживанием и ветеринарным наблюдением».
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