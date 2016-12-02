Гарантийным фондов Приморья привлечено более 6 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса

Благодаря реализация соглашения о сотрудничестве Гарантийного фонда с Корпорацией МСП бизнес Приморья имеет возможность получать поручительства по кредитам на реализацию инвестпроектов

Семь лет назад был зарегистрирован Гарантийный фонд Приморского края. За эти годы он стал лидером среди гарантийных организаций Дальнего Востока. С начала деятельности фонда выдано 888 поручительств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

По словам заместителя директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Анны Терлецкой, благодаря деятельности Гарантийного фонда привлечено дополнительно более 6 миллиардов рублей финансово-кредитных ресурсов на развитие малого и среднего бизнеса Приморья.

Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением Администрации края в 2009 году. Целью его деятельности определено обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств.

В департаменте экономики и развития предпринимательства отметили, что в настоящее время фонд предоставляет поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии. В этом году он расширил категории получателей поддержки. Теперь его услугами могут воспользоваться также компании-участники госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, предприятия, практически применяющие результаты интеллектуальной деятельности, компании, реализующие крупные инвестиционные проекты, резиденты ТОРов и Свободного порта Владивосток.

Для крупных сделок снижены тарифы фонда по ставке комиссионного вознаграждения. Кроме того, принята программа лояльности для клиентов Гарантийного фонда, оформивших поручительства два раза и более.

Благодаря реализация соглашения о сотрудничестве Гарантийного фонда с Корпорацией МСП приморский бизнес имеет возможность получать неограниченные по сумме поручительства по кредитам на реализацию инвестиционных проектов.

Фонд также оказывает консультационную поддержку по вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, оказывает бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед кредиторами.

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.

Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.