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Более 330 млрд рублей инвестиций принесли Приморью резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток

02 Декабря 2016, 17:07 | Приморье

Работу режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития обсуждают участники ежегодной краевой конференции предпринимателей Приморья сегодня, 2 декабря.

В Администрации Приморского края собралось около 450 человек – бизнесмены со всего края, представители общественных объединений предпринимателей, органов власти, студенты профильных специальностей.

В своем приветственном слове к участникам конференции первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев подчеркнул, что сегодня край стремится стать крупнейшим экономическим центром страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим в здесь происходят серьезные изменения в инвестиционной среде.

«Уже начали свою работу территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, призванные стать мощными точками роста приморской экономики. Это одни из ключевых инструментов поддержки в том числе малого и среднего бизнеса», – заявил Василий Усольцев.

Директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Павленко обратил внимание участников конференции на том, что финансовые требования, которые предъявляются к желающим поучаствовать в специальных регуляторных режимах, не высоки.

«Это пять миллионов рублей инвестиций за три года для режима Свободный порт Владивосток и 500 тысяч – для ТОР. Надеюсь, что предприниматели уже детально изучили механизмы и готовятся ко второй волне подачи заявок для реализации своих бизнес-проектов», – отметил он.

Заместитель директора департамента содействия реализации и сопровождения инвестиционных проектов Минвостокразвития Максим Гулько рассказал об уже достигнутых результатах в рамках функционирования новых режимов.

«Уже подано 63 заявки в приморские ТОРы: “Надеждинская”, “Михайловский” и “Большой Камень”. Резидентами этих территорий опережающего развития стали 25 компаний с инвестициями на сумму 204 миллиарда рублей. В Свободный порт Владивосток поступило 185 заявок на общую сумму инвестиций 255 миллиардов рублей, предполагающих создание 26,6 тысяч новых рабочих мест. Резидентами СПВ уже стали 104 компании с инвестициями 128 миллиардов рублей», – подчеркнул представитель министерства.

Справочно. Всего на Дальнем Востоке создано 13 ТОР различной направленности: сельскохозяйственный, рекреационной, транспортно-логистической и промышленной. Поступило 211 заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на этих территориях с общей суммой частных инвестиций 563 миллиарда рублей. По данным заявкам предполагается создание более 37 тысяч рабочих мест.

Отметим, теме «Приморье. Перспективы и возможности. Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток» сегодня посвящен отдельный круглый стол конференции.

В его рамках планируется выявить возможные проблемы реализации льготных режимов, выработать предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов ТОР и СПВ, повышению их инвестиционной привлекательности.
 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спв  тор 



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