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В Приморье в 2016 году начали работу более 7000 малых предприятий
Количество малых предприятий в Приморье выросло на 8,5% – с начала года в крае зарегистрировано более семи тысяч субъектов малого предпринимательства. Эти цифры говорят об эффективности мер господдержки, экспертную оценку дадут представители бизнес-сообщества на краевой конференции предпринимателей 2 декабря.
На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 91,5 тысяч субъектов малого предпринимательства, которые обеспечивают почти 32% ВРП Приморского края, и их количество ежегодно растет. Только в первом полугодии количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 8,5%, рассказали в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, это говорит о том, что созданные механизмы господдержки эффективно реализуются в регионе.
«Реализация механизмов государственной поддержки предпринимательства, разработанных на федеральном и краевом уровнях, позволяет Приморскому краю оставаться лидером среди регионов Дальнего Востока по развитию малого и среднего предпринимательства – на Приморье приходится около 34% малых предприятий и более 37% оборота малого бизнеса ДФО. С начала года из краевого бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса в Приморье направлено более 121 миллиона рублей», – добавили в департаменте.
Однако, по мнению специалистов департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, развитие механизмов создания комфортной бизнес-среды и экономического роста в крае невозможно без экспертной оценки предпринимательского сообщества, ежегодная конференция предпринимателей – это та самая площадка, где идет диалог между властью и бизнесом.
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