www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.68 р. 100 JPY: 55.73 р.
EUR: 67.62 р. 10 CNY: 92.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Примсоцбанк приглашает на круглый стол руководителей и финансовых директоров компаний

02 Декабря 2016, 13:17 | Приморье

7 декабря специалисты Примсоцбанка проведут практический круглый стол для руководителей и финансовых директоров компаний

В ходе круглого стола планируется обсудить актуальные проблемы и рекомендации для малого и среднего бизнеса по организации работы с Банком, с учетом требований законодательства и рисков потери взаимопонимания. Будут рассмотрены требования Банков к деятельности Клиентов для подтверждения ее реальности, а также доступные инструменты финансирования текущей и инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса с использованием программ государственной поддержки субъектов МСП, в том числе кредитование под поручительство Гарантийного фонда Приморского края.

«Общаясь каждый день с Клиентами, мы понимаем все сложности, с которыми они сталкиваются в попытках адаптироваться к требованиям Банков по исполнению 115-ФЗ, именно поэтому мы решили провести данный круглый стол. Сегодня, требования распространяются одинаково на все банки РФ, однако далеко не каждый Банк пытается достичь понимания с Клиентами и помочь приспособиться к реалиям, - рассказывает Самокиш Ирина, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк. - Примсоцбанк готов поделиться с представителями малого и среднего бизнеса знаниями и практическими советами со всеми Клиентами, даже если они являются Клиентами других Банков. Помимо рекомендаций по работе и взаимодействию с Банком, в рамках исполнения нами требований 115-ФЗ, мы расскажем о новых возможностях финансирования бизнеса, в том числе по программам с господдержкой и при участии Гарантийного Фонда Приморского края».

Дата проведения круглого стола: 7 декабря 2016 г. Участие в мероприятии бесплатное.

Начало мероприятия в 14:00.

Место проведения: г. Владивосток, пр. 100 Лет Владивостоку, 103

(гостинично-ресторанный комплекс «Акфес-Сейо»).

Для участия в Круглом столе необходимо зарегистрироваться по тел.: (423) 242-42-42.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: семинар  круглый стол  кредитование  средний бизнес  мсп  бакн  финансы  малый бизнес  фз 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru