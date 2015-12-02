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Более 100 предпринимателей Камчатки посетили площадку Tele2 на Friday Business Forum
02 Декабря 2015, 15:30 | Приморье
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил генеральным партнером Friday Business Forum
В деловой части форума Tele2 открыла интерактивную зону «Поддержка бизнеса». Более 100 участников и гостей получили консультации корпоративных менеджеров Tele2 по вопросам мобильной связи. Наибольший интерес гостей площадки вызвали такие дополнительные опции, как «Городской номер», «Бизнес-SMS», «Контроль расходов», помогающие сэкономить время и деньги предпринимателя. При подключении корпоративного тарифа Tele2 бизнесмены получали в подарок полгода бесплатного использования услуги «Городской номер».
Кроме того, участникам форума рассказали о маркетинговом проекте «Голос для дела». Они могли записать для своей компании телефонный гудок с голосовым приветствием и создать аудиоролик, который будет озвучен знаменитыми российскими дикторами. Особой популярностью также пользовалась и специальная зона Tele2, где гости мероприятия заряжали мобильные телефоны и гаджеты.
Константин Цыганков, директор камчатского филиала Tele2:
«Поддержка проектов, направленных на развитие предпринимательства, является одним из ключевых направлений социальных инвестиций Tele2. Мы поощряем разнообразные инициативы, которые способствуют формированию предпринимательской среды. Friday Business Forum – это интересная образовательная площадка для бизнеса. Здесь предприниматели Камчатского края получают новые знания, обмениваются опытом с другими бизнесменами, расширяют базу профессиональных контактов, учатся оптимизировать свои ресурсы, в том числе экономить расходы на корпоративную мобильную связь».
Организатором третьего Friday Business Forum стало рекламное агентство «Лифт». Форум проводится с 2014 года при поддержке министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. Главными темами очередной встречи камчатского бизнес-сообщества стали поиск и развитие персонала. Приглашенные эксперты в области HR-технологий рассказали участникам мероприятия о современных методах работы с кадрами.
Гостями форума стали: министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев, уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Вадим Повзнер, руководитель направления исследований Superjob.ru Павел Лебедев, известный бизнес-тренер Оксана Тимошенко и другие эксперты.
Досье "Золотого рога": Tele2 – оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции сотовых активов «Ростелекома» и Tele2 компания работает в более чем 60 регионах и обслуживает 31 миллион абонентов. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, европейский уровень сервиса.
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