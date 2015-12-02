FESCO cократила перевозки

Объем международных морских перевозок Транспортной группы FESCO (контролируется группой «Сумма») по итогам 9 месяцев 2015 года составил 239,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 25,5% меньше, чем годом ранее. В то же время чистая прибыль группы по МСФО за этот же период составила $12 млн против чистого убытка годом ранее в размере $29 млн, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Каботажные морские перевозки FESCO упали на 7%, до 43 тыс. TEU. Интермодальные перевозки сократились на 23,1%, до 143 тыс. TEU. Железнодорожные контейнерные перевозки группы упали на 11,4%, до 209,6 тыс. TEU.

Выручка группы за 9 месяцев 2015 года сократилась на 35,6%, до $544 млн. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов и начисленной амортизации) снизился на 33%, до $88,5 млн, рентабельность по EBITDA выросла на 0,7 п.п., до 16,3%.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», по итогам 9 месяцев 2015 года топ-менеджерам группы, а таковых насчитывается 8 человек, было выплачено $2 млн зарплаты и $1 млн премий. Итоговые выплаты остались на уровне 2014 года, но тогда премия не выплачивалась.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» братьев МАГОМЕДОВЫХ принадлежит 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (базовая компания группы), GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.