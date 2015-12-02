Партийным спискам в крае сделали обрезание

Наступление календарной зимы в Приморье совпало с «глубокой заморозкой» партийной жизни в регионе, за исключением трех городов. Поправки в Избирательный кодекс Приморского края, отменяющие выборы по партспискам в муниципалитетах с численностью избирателей менее 100 тыс. человек, все же получили одобрение со стороны краевого парламента, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Эксперты полагают, что нововведение резко снижает шансы непарламентских партий на выборах в Законодательное Собрание. Кроме того, чем меньше у какой-либо партии своих депутатов в городах и районах, тем сложнее будет ее кандидату преодолеть «муниципальный фильтр» на следующих выборах губернатора Приморья.

Все решает демография

В прежней версии избирательного кодекса применение той или иной системы зависело от численности депутатов муниципальной думы. Наличие партийных списков было обязательным, если представительный орган насчитывал не менее 20 депутатов, а при меньшем числе депутатов выбор - вводить или не вводить партсписки - оставался за муниципальным образованием. Теперь же применять партийные списки будет возможно лишь в муниципалитетах, насчитывающих не менее 100 тыс. избирателей. А такой численностью граждан, имеющих право голоса, могут похвастаться только три из 34 муниципалитетов края - Владивосток, Находка и Уссурийск. Во всех остальных муниципальных образованиях избирать депутатов будут исключительно по одномандатным (многомандатным) округам.

Напомним, что изначально одобрить нововведения предполагалось еще на октябрьской сессии краевого парламента, однако тогда законопроект неожиданно сняли с рассмотрения. Позднее появились два альтернативных варианта поправок, оговаривающие применение партсписков в муниципальных образованиях с численностью избирателей до 10 тыс. и 20 тыс. человек. Однако на внеочередном заседании ЗС ПК 16 ноября после рейтингового голосования в первом чтении был поддержан первый законопроект, отменяющий выборы по спискам везде, где меньше 100 тыс. избирателей.

Учитывая осечку на октябрьском заседании краевого парламента, скорости последующего прохождения законопроекта можно только позавидовать. 16 ноября на внеочередной сессии ЗС ПК его приняли в первом чтении после рейтингового голосования, 24 ноября поддержали на внеочередном профильном комитете, а уже на следующий день точка в процессе была поставлена на сессии ЗС. Правда, на сей раз не обошлось без скандала: представители оппозиции настаивали на том, чтобы рассмотреть в качестве альтернативного законопроект коммуниста Павла АШИХМИНА, внесенный накануне. Очередная альтернатива позволила бы вновь отложить принятие поправки о 100 тысячах. Однако большинство депутатов вняли разъяснениям начальника правового управления ЗС ПК Ирины ВОЛОДИНОЙ, которая акцентировала внимание на том, что законопроект Ашихмина еще не прошел все этапы регистрации в аппарате краевого парламента. В итоге 25 голосами «за» Законодательное Собрание отменило партсписки, а представители КПРФ и «Справедливой России» не исключили обращения в прокуратуру по поводу произошедшего, по их мнению, нарушения регламента ЗС ПК.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея СОПЧУКА, перед голосованием единороссы изучили мнения глав и депутатов муниципальных образований, которые затрагивают нововведения. Из 25 полученных ответов против «антипартийной» схемы возразили только Большой Камень и Фокино, а Совет глав муниципальных образований Приморья подавляющим большинством высказался в пользу отмены списков.

«Большая четверка» останется в игре

По состоянию на ноябрь 2015 года в Приморском крае зарегистрировано более 50 региональных отделений политических партий. Однако после вступления новой редакции Избирательного кодекса ПК в силу возможность для выдвижения партийных списков сохранится только в трех городах Приморья - Владивостоке, Находке и Уссурийске. Остальные муниципалитеты лишатся этой опции ввиду более малочисленного населения. В свою очередь, непарламентским партиям, желающим пробиться в муниципальные думы в крупных городах, необходимо будет обладать серьезными ресурсами, которых у них нет.

- Теоретически все партии могут продолжать взращивать кадры на местном уровне, но для этого необходим ресурс. Поэтому сейчас деятельность большинства партий в небольших муниципалитетах, как правило, сводится лишь к пиар-поддержке определенных кандидатов на выборах. А с отменой выборов по спискам партийная активность в небольших городах и сельских районах может снизиться еще сильнее. Но партий «большой четверки», позиционирующих себя как всенародные, это коснется в меньшей степени, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Возможно, что крупные партийные бренды могут быть востребованы и в ситуации, когда выборы проводятся исключительно по округам, - примером тому является недавняя кампания в Анучинском районе, где не нашедшая общего языка с руководством территории группа кандидатов для прохождения в думу воспользовалась поддержкой КПРФ, после чего благополучно переметнулась в ряды «Единой России».

- У нас в муниципальных думах есть как списочники, так и одномандатники, так что неизвестно, приобретем мы или потеряем от нового порядка выборов, - уверен Павел Ашихмин. - А вот перспективы малых партий, а также ЛДПР и «Справедливой России», которые часто участвуют в выборах лишь формально и почти не выдвигают кандидатов по округам, в новой ситуации куда хуже. В целом же, внесение изменений в систему выборов может спровоцировать кризисные ситуации в некоторых муниципалитетах.

Метания «партии власти»

- Несколько лет назад тогдашний лидер «партии большинства» в крае настаивал на введении партсписков в муниципалитетах, мотивируя это тем, что партии должны нести ответственность за своих кандидатов. Непонятно, почему сейчас «Единая Россия» выступает с прямо противоположной позиции, - прокомментировал новую версию избирательного кодекса руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗС ПК Алексей КОЗИЦКИЙ. - На наш взгляд, отмена партсписков ущемляет права граждан в тех муниципалитетах, где насчитывается менее 100 тысяч избирателей, - их фактически превращают в резервации.

Таким образом, если в политической жизни Приморья не случится ничего экстраординарного, ближайшие выборы по партийным спискам состоятся теперь только через два года, когда у депутатов Владивостока и Находки истечет срок полномочий. Думы остальных муниципальных образований, избранные по смешанной системе (округа плюс списки), также имеют право доработать до конца положенного срока.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.