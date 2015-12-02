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Значимым проектам - финансовая поддержка
Благодаря финансовой помощи от администрации Владивостока некоммерческие организации краевого центра получили возможность реализовать социально значимые для города проекты. Финансовая поддержка оказывается по инициативе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В этом году городские власти провели конкурс среди общественных организаций, по итогам которого восемь из них получили финансовую помощь от администрации города на реализацию их проектов.
В числе финалистов владивостокская организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», «Совет многодетных родителей», городская общественная организация инвалидов «Владивосток», общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов, «Благое дело», «Спортивный Владос», городской совет ветеранов, «Боевое братство».
Их проекты направлены на патриотическое воспитание молодежи, взаимоотношения родителей и детей, привлечение к творческим занятиям и различным мероприятиям людей с ограниченными возможностями и другое. Эти проекты значимы для города, поэтому принято решение по результатам конкурсного отбора о финансовой поддержке данных проектов.
Сумма поддержки для реализации проектов общественной организации - до 300 тысяч рублей.
Следующий конкурсный отбор пройдет уже в январе-феврале 2016 года, заявки принимаются в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39а.
В конкурсном отборе могут принимать участие любые социально ориентированные некоммерческие организации города с собственными проектами, которые будут интересны и полезны для Владивостока.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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