Национальная организация туризма Кореи презентовала новый офис

Представительство Национальной организации туризма Кореи (НОТК) во Владивостоке в отметило новоселье. Теперь офис хорошо известной владивостокцам организации располагается на первом этаже бизнес-центра Fresh Plazа, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Гостей – представителей туристических компаний и журналистов - приветствовала директор Чо Юнми, которая заступила на владивостокскую вахту летом этого года. С приветственной речью выступили генеральный консул Ли Сок Пэ, представители администрации Приморского края, города Владивостока, ассоциации туристических компаний региона.

Центр туризма Кореи работает на Дальнем Востоке уже 10 лет и смог за это время сделать туристические предложения свой страны одними из наиболее востребованных на дальневосточном рынке. Поток наших соотечественников, посетивших Южную Корею, вырос в десятки раз. Этому способствовало в том числе и введение в прошлом году безвизового режима для туристов. Об этом говорили в выступлениях хозяева торжества, гости подчеркивали, что офис НОТК во Владивостоке для многих сдал настоящим партнером, а его сотрудники – друзьями.

В ходе торжественного приема коллектив Центра туризма Кореи презентовал планы работы на ближайший год. Акцент будет сделан на организации делового туризма, детского отдыха в международных лагерях, созданных на территории Кореи. Особая тема - спортивный туризм.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.