В ТОРах Приморья будет работать малый и средний бизнес

На территориях опережающего развития, которые сегодня создаются в Приморье, будут созданы все условия для работы малого и среднего бизнеса. Об этом заявил губернатор Приморского края в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

Глава региона подчеркнул, что территории опережающего развития создаются не только для крупных инвесторов, поэтому опасения представителей малого и среднего бизнеса напрасны.

«Более того, на одной из территорий опережающего развития - нефтехимическом кластере в Партизанском районе, где ядром будет ВНХК, - вокруг основного производства сосредоточится именно малый и средний бизнес. ВНХК будет выпускать бензины, масла, полиэтилен и полипропилен, а далее малый и средний бизнес займутся производством товаров народного потребления - одноразовой посуды, автозапчастей и других товаров из пластмассы», - отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор добавил, что по аналогичной схеме работает нефтехимический кластер в Сингапуре. При создании такого кластера в Приморье учитываются лучшие практики.

«Крупный проект, как правило, аккумулирует вокруг себя множество малых и средних фирм. Ему нужно сервисное обслуживание, питание сотрудников, ремонтные работы. Все это делает именно малый и средний бизнес. В Приморье все меры поддержки такого бизнеса предусмотрены», - подчеркнул глава региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.