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В Приморье открылась первая семейная молочная роботизированная ферма
На прошедшей неделе в Михайловском районе Приморья состоялось торжественное открытие первой в Приморье семейной молочной роботизированной фермы. Дойку здесь осуществляют два специальных высокотехнологичных робота.
В церемонии открытия принял участие вице-губернатор края Сергей СИДОРЕНКО. В своем приветственном слове он отметил, что внедрение современных технологий в производство позволит раскрыть потенциал сельской местности.
«На данный момент в Приморье производится всего около 30 процентов потребляемого в крае молока. Необходимо развивать новые технологии и улучшать качество труда на селе. Потому что одна из важнейших задач - современными технологиями и высокой производительностью труда задержать на селе молодежь», - подчеркнул заместитель главы региона.
Реализовать проект удалось с помощью государственной поддержки. Из краевого бюджета на создание фермы выделено 17,8 миллиона рублей. Первая приморская роботизированная ферма создана двумя братьями в селе Михайловка.
Предприятие содержит 44 головы скота. 27 коров - нетели, молока они пока не дают. Процесс дойки молочного скота осуществляют специальные роботы - он происходит без участия человека.
Схема «сначала кормление» позволяет коровам двигаться по помещению циклично, по определенному маршруту. Животное подходит к доильному аппарату не по определенному человеком режиму, а по собственному желанию.
В среднем каждая корова проходит процедуру дойки 15 раз в день. Таким образом, предприятию удается получать до 124 литров молока в сутки. К тому же роботизированные технологии помогают сохранять здоровье скота и исключают влияние человеческого фактора.
В помещении, где живут коровы, поддерживается комфортный для скота микроклимат. Температура воздуха здесь ровно 5 градусов. Питание животные получают сбалансированное, с высоким содержанием полезных веществ. Его подают коровам специальной машиной.
Пока корм приходится покупать, но в планах компании - перейти на полное самообеспечение уже в следующем году. Также планируется приобрести еще 73 высокопроизводительные нетели. Ожидается, что проект окупится в течение 7 лет.
Сергей Сидоренко отметил, что эта ферма - пилотный проект, подобные предприятия еще будут создаваться в Приморье. Остается составить точный и единый для всех алгоритм действий.
Вице-губернатор призвал глав муниципалитетов к поиску семей, которые будут способны реализовать проекты.
«Необходимо выбрать достойную семью, где дети будут готовы остаться в селе и продолжать дело своих родителей. Такие фермы не создаются без инициативы местного руководства. Главы муниципалитетов должны активно участвовать в проектной работе», - отметил вице-губернатор.
Заместитель главы региона также подчеркнул, что фермеры всегда могут рассчитывать на господдержку. За последние три года сумма субсидий и грантов сельскохозяйственным предприятиям из краевого бюджета составила около 160 миллионов рублей. Средства идут на техперевооружение, покупку скота и другие нужды фермеров. Государство готово компенсировать до 50 процентов расходов на реализацию проектов.
В рамках открытия фермы прошло еще одно значимое мероприятие - подписание соглашения администрации Приморского края и компании «ДеЛаваль» - инвестора проекта. Согласно подписанному Сергеем Сидоренко и президентом компании Николаем Тимошенко документу, краевой департамент сельского хозяйства и «ДеЛаваль» будут вести совместную работу по развитию животноводства в регионе.
Отметим, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что развитие собственного молочного животноводства в Приморье необходимо. Государство готово поддерживать приморских сельхозтоваропроизводителей разными способами: финансово, организационно, юридически.
Так, на подпрограмму развития отрасли животноводства в 2014 году из краевого бюджета направлено 192 миллиона рублей. В целом на поддержку сельхозпроизводителей Приморья в 2014 году направлено почти 2,5 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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