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Северные корейцы не прочь работать на земле Приморья

02 Декабря 2014, 17:15 | Приморье

В Приморье состоялась встреча директора краевого департамента сельского хозяйства Андрея БРОНЦА с заместителем министра по сельскому хозяйству КНДР КО Мен Хи. Во время совещания стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов на территории Приморья в области растениеводства и животноводства.

Ко Мен Хи обозначила цель визита корейской делегации в Приморье.

«Мы считаем, что сочетание тепличного овощеводства и животноводства будет очень эффективным. Мы хотим увидеть, какие земли вы можете нам предоставить в аренду для устройства теплиц. Это необходимо для проведения экономических расчетов по нашему проекту, а также для составления окончательного бизнес-плана»,- сообщила она.

Андрей Бронц отметил, что департамент готов рассмотреть предложения потенциальных иностранных партнеров и показать имеющиеся в крае производственные мощности. Он также подчеркнул, что крупные эффективные предприятия не боятся вкладывать инвестиции в развитие сельскохозяйственного бизнеса на территории Приморья и могут рассчитывать на поддержку государства.

«Недавно компания «Русагро» приобрела 20 тысяч гектаров приморских земель для обеспечения своих потребностей в кормах и планирует в дальнейшем довести земельный клин до 80 тысяч гектаров. В течение трех лет предприятие будет вести здесь работу по созданию свиноводческих комплексов, а заодно заниматься подготовкой кормовой базы. Уже утвержден бизнес-план, зарезервированы финансовые ресурсы в размере 13,5 миллиардов рублей», - подчеркнул он.

Также Андрей Бронц привел пример иностранных предприятий, успешно развивающих бизнес на территории Приморья.

«Тепличное овощеводство мы поддерживаем в рамках краевой госпрограммы, в Приморье ведется работа по строительству современных зимних теплиц. Китайские компании занимаются производством овощей во временных пленочных теплицах на общей площади 160 гектаров», - добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: КНДР  АТР 



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