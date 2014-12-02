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Почтовое окно в АТР прорубили в Артеме

02 Декабря 2014, 17:52 | Приморье

Международные письма и посылки приморцы будут получать быстрее.

В Артемовском городском округе Приморского края состоялось торжественное открытие места международного почтового обмена. Здесь будет производиться таможенное оформление и сортировка бандеролей, посылок и письменной корреспонденции из Японии, Кореи, Китая и США.

Площадь логистического узла в Артеме «Почта России» увеличила до тысячи квадратных метров. Объем бандеролей, посылок и письменной корреспонденции из стран АТР, который после реконструкции будет обрабатываться в Артеме, составит до 12 тысяч посылок, 18 тысяч EMS-отправлений и 225 тысяч единиц письменной корреспонденции ежемесячно.

Заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Евгений НИКОЛАЕВ поздравил участников мероприятия.

«Открытие этой площадки позволит сократить сроки обработки и доставки международных почтовых отправлений. Это особенно важно в условиях постоянно растущего объема международной почты, вызванного развитием интернет-торговли», - отметил он.

На увеличенных площадях ММПО в Артеме организованы дополнительные рабочие места почтовых и таможенных ведомств и установлено специализированое оборудование, позволяющее досматривать не только посылки, но и мелкие пакеты. Для того чтобы отправители смогли отслеживать весь путь прохождения мелких пакетов, они переведены в категорию «регистрируемые» - это обеспечит их большую сохранность и легкость в отслеживании.

По словам представителя департамента, это способствует улучшению качества обслуживания населения и создает новые условия для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий СТРАШНОВ также подчеркнул важность события в преддверии праздников.

«Расширение ММПО в Артеме позволит обрабатывать весь объем международной почты, поступающей в РФ из стран АТР для клиентов в Дальневосточном федеральном округе и непосредственно в Приморском крае. Это позволит значительно сократить сроки доставки писем и посылок, что особенно актуально накануне Нового года», - обозначил он.

Через Артемовский логистический узел также будет проходить и транзитная наземная почта, следующая из стран АТР в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: АТР  почта 



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