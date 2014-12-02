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В Артеме прокуроры закрыли асфальтобетонный завод

02 Декабря 2014, 11:59 | Приморье

Прокуратурой г. Артема по результатам проверок поступающих обращений граждан, в том числе на личном приеме прокурора края, установлено, что ООО «ПСК Сити Плаза» незаконно осуществляет деятельность по размещению и эксплуатации асфальтобетонного завода на земельном участке по ул. Постникова д.10 в г.Артеме.

Стационарный завод по производству асфальтобетона в указанном районе  города относится к объектам II класса опасности, возведен в зоне, предназначенной для размещения коммунально-складских и производственных предприятий V класса вредности различного профиля, что не соответствует разрешенному использованию и нарушает Правила землепользования и застройки Артемовского городского округа.

Фактическое расстояние от асфальтобетонного завода до ближайших домов по ул. Весенняя составляет от 108,13 м до 151, 42 м, что в 3-5 раз меньше нормативного размера санитарно-защитной зоны производства II класса опасности, что не соответствует требованиям СанПин  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Максимальный уровень шума, создаваемого асфальтобетонным заводом на территории жилой застройки, также превышает допустимое значение, что создаёт угрозу здоровью жителей.

27 ноября т. г. Артемовским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора г.Артема в защиту прав неопределенного круга лиц к ООО «ПСК Сити Плаза» о признании деятельности по размещению и эксплуатации асфальтобетонного завода на земельном участке по ул. Постникова д.10 в г.Артеме незаконной, о запрете осуществления указанной деятельности, возложении обязанности демонтировать асфальтобетонный завод на данном земельном участке.

По результатам рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре г. Артема.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: земля  суд  прокуратура  производство  экология  приморье  заводы 



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