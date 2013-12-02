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В приморском г. Арсеньеве заработал первый частный детсад

02 Декабря 2013, 15:52 | Приморье

В Арсеньеве открылся первый частный детский сад – негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Крошка». Торжественное открытие сада стало праздником для детей и взрослых.

Детский сад расположен в центре города – он занял часть помещения бывшей вечерней школы. Садик рассчитан на 30 ребят. На сегодняшний день 12 детей уже получили места в новом детском саду. С малышами здесь будут заниматься квалифицированные педагоги: для детей предусмотрены развивающие игры, занятия лепкой, аппликацией, рисованием, математикой, а также танцы и уроки музыки, прогулки. Дети будут получать пятиразовое питание. В саду две группы, есть уютные спальни и игровые комнаты.

«Крошка» — первый в Арсеньеве детский сад, который имеет статус «негосударственное дошкольное образовательное учреждение». Кроме того, в сфере дошкольного образования есть частные группы по уходу и присмотру за детьми, детские развивающие центры. И, несмотря на то что в Арсеньеве нет проблем с детскими садами, такие альтернативные формы образования востребованы среди родителей дошкольников.

- Уже несколько лет мы стремимся к тому, чтобы в Арсеньеве развивались альтернативные формы дошкольного образования, — рассказала заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа по социальным вопросам Наталья ПУХА. – Этой теме были посвящены круглые столы, семинары. Рада, что нашлись смелые люди и реализовали этот проект в нашем городе.

- Это сравнительно новое направление бизнеса для Арсеньева, — отметила начальник управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа Ирина ЧУЧМАНСКАЯ. – Хотелось бы, чтобы опыт перенимали другие предприниматели. Замечательно, что в нашем городе появилось еще одно место, где дети будут расти и развиваться.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: предпринимательство  детсады  дети  бизнес 



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Комментарии

  • катюша 15:26, 30.03.2015#

    А где именно находится этот садик есть адрес

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