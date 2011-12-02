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В «ДРСК» начинает работу контакт-центр

02 Декабря 2011, 16:18 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. Линия доверия позволит энергетикам оперативно реагировать на жалобы потребителей Приморского края, повысив тем самым качество обслуживания и предоставления услуг.

С 3 декабря в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» начинает работу Контакт-центр.

Позвонив на единый телефон 8-800-1000-397, потребители электроэнергии из Приморского края могут обратиться с вопросами, касающимися технологического присоединения к электрическим сетям, качества электроэнергии, сообщить о прекращении электроснабжения, узнать информацию об установке счетчиков. По этому же телефону можно сообщить о действиях, связанных с неправомерными действиями или бездействием работников ДРСК.

Эта работа ведется с 2008 года, когда приказом по компании был введен в действие «Стандарт обслуживания клиентов». В Приморском филиале ОАО «ДРСК» выделена горячая линия 8(4232) 211-220 для организации обратной связи со своими клиентами и потребителями. Анализ поступающих сообщений показывает необходимость усиливать эту работу. Кроме того, несколько лет работает интернет-приемная, куда граждане обращаются с разнообразными вопросами. И ни одно из обращений не остается без ответа.

Начало работы контакт-центра накануне проведения выборов позволит обеспечить надежное электроснабжение всех избирательных участков.

Телефоны «горячих линий» в исполнительном аппарате и филиалах компании некоторое время будут действовать одновременно с единым телефоном доверия. Звонок на единый телефон 8-800-1000-397 бесплатный, сообщает пресс-служба ОАО "ДРСК"-"Приморские электрические сети".

Автор: ОАО "ДРСК"- "Приморские электрические сети"
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